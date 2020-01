“Dejamos un PAMI muy ordenado”

El ex titular de la UGL XXX del PAMI realizó un balance de su gestión.

Fuente y foto: Diario El Tiempo.

El ex encargado del manejo de la sede regional del PAMI con asiento en Azl, Ramiro Ortiz, habló sobre el trabajo realizado durante su gestión en la UGL 30 y entre otras cosas sostuvo que siempre se trabajó para beneficiar a los afiliados y para modernizar los sistemas de prestaciones.

El ex director de la UGL 30 de PAMI, Ramiro Ortiz, defendió su gestión y dio detalles sobre el informe que se hizo público esta semana que destaca los logros y los avances que tuvo el organismo nacional.

El ex director de la UGL 30 de PAMI, Ramiro Ortiz, habló sobre el informe que trascendió en los últimos días sobre los logros y los objetivos alcanzados durante su gestión y contestó algunas de las críticas que recibió por parte del nuevo responsable del organismo en esta ciudad.

El actual concejal y dirigente de Juntos por el Cambio que se desempeñó hasta el pasado 10 de diciembre como máxima autoridad del PAMI en Azul, destacó que las críticas que le han realizado son atendibles y escuchables y al referirse a la deuda que se dejó en el PAMI explicó: “Cuando terminó la anterior gestión se dejó una deuda de unos 6 mil millones pero ya estaban refinanciados y se pagó una de las cuotas y cuando hay devaluaciones como las que hubo el año pasado y como las que sigue habiendo y en un contexto recesivo donde hay menores ingresos tanto de los jubilados como de los trabajadores activos que es desde donde se nutre el PAMI, eso impacta en los ingresos mensuales que tiene PAMI”.

“Si bien es cierto que se ha ordenado muchísimo el PAMI, cuando nosotros asumimos había deudas de 8 y 9 meses y hasta títulos que se habían emitido y que había comprado PAMI, emisión de deuda del gobierno anterior en su momento y que no tenía nada que ver con el objeto del organismo, más todo lo que ya conocemos y que se hizo público como un montón de denuncias” agregó Ortiz.

El ex director de la UGL 30 aseguró que un montón de cuestiones centrales lograron ser ordenadas durante los últimos años y remarcó: “Se cambiaron los sistemas de compra de medicamentos y ahora se conoce cuánto gasta PAMI y en que lo gasta y antes esto no pasaba, se logró sacar a los laboratorios que antes intermediaban en estas compras y PAMI hoy tiene un control desde que licita y hasta el momento al que el afiliado le llega el medicamento, gracias a un sistema informático que se llama FARMAPAM y a las farmacias se les paga también en tiempo y forma”.

En ese sentido Ramiro Ortiz también resaltó el trabajo en conjunto y sin inconvenientes que llevaron adelante con COCEBA y con el resto de los prestadores de la zona.

Recursos limitados

El ex titular del PAMI en esta ciudad reconoció que como en muchos otros ámbitos los recursos que tenían para trabajar en el organismo nacional eran escasos, pero sin embargo enfatizó que esto no fue un escollo para poder avanzar en la mejora de las prestaciones: “Trabajamos mucho en el ordenamiento, se trabajó en todo lo que es gobierno electrónico, expediente electrónico, firma digital y todos esos avances hacen a la eficiencia y a que pueda haber un mayor control, como lo que hicimos con la entrega de la nueva credencial a cada uno de los afiliados”.

Y continuando en esa línea agregó: “Durante nuestra gestión se pagó puntualmente todos los meses con el nuevo sistema de médicos de cabecera, se cambió el sistema prestacional y se pasó a un sistema capitado que hace que haya previsibilidad y control por parte de PAMI y por supuesto que siempre hay cosas por mejorar, pero la verdad que dejamos un PAMI muy ordenado”.

Ortiz se refirió también en la charla que mantuvo con Diario El Tiempo a la falta de recurso humano con la que se trabaja en el PAMI y expresó: “Es cierto que el personal no abunda pero a la vez es cierto que se cumplió con la ley del propio PAMI que dice que no se puede gastar más del 8% del presupuesto en recurso humano, cuando históricamente el gasto fue de un 12 o 13% y durante la gestión del licenciado Cassinotti a este 8% y siempre puede faltar refuerzo de personal en algún área, pero hay que recordar que durante la nueva gestión han despedido mucha gente y ese no me parece que sea el camino”.

Un PAMI cerca del afiliado

Una de los puntos que remarcó el abogado y concejal de esta ciudad que estuvo a cargo de la UGL 30 fue la tarea realizada en pos de sumarle beneficios y facilidades al universo de afiliados que tiene el PAMI: “Integramos sistemas como es PAMI Escucha con un sistema de control en todo el país para que cada afiliado pueda dejar su queja a través del 138 o través de la página web donde hay un link donde se puede dejar el reclamo y eso entra en un sistema que se audita y hasta que no hay una respuesta o no se resuelve la cuestión, se sigue trabajando”.

Ortiz también remarcó que la idea que maneja el actual gobierno de aumentar el presupuesto que tiene el PAMI tendría que ir de la mano con un trabajo que apunte a hacer eficiente al organismo: “Hay que subirse sobre las cosas que están bien hechas y tratar de mejorarlas y lo que haya que cambiar hay que cambiarlo, pero debemos ser sinceros con el presupuesto”.

“Acá hay dos formas de hacer las cosas o somos más eficientes con los recursos o cobramos más impuestos y creo que este gobierno nacional ha decidido cobrar más impuestos y tienen pensado subir aportes de alguna jubilaciones para destinarlas al PAMI, en vez de ser eficientes también, porque creo que debemos trabajar sobre la eficiencia, porque es muy fácil recaudar más” agregó el actual edil del partido de Azul, quien asimismo recordó que “Argentina es uno de los países que tiene mayor carga tributaria en el mundo y sin embargo se siguen subiendo impuestos”.

Un PAMI ampliado

Ramiro Ortiz fue consultado sobre cómo fue factible la expansión de la UGL 30 durante su gestión teniendo en cuenta la escasez de personal que existe: “Cuando pasaron las agencias de Benito Juárez y de Rauch pasaron con su correspondiente personal y no es cierto que existe una sola asistente social para 16 localidades, en Azul hay dos asistentes sociales, una de ellas está de licencia en este momento y despidieron a un estudiante avanzado de trabajo social sin ningún motivo y se perdió de tener a una persona que conocía del tema”.

“Después en las agencias hay asistentes sociales trabajando, en Olavarría hay tres, en Alvear hay una, en Roque Pérez hay una, en Las Flores y en Daireaux también hay asistentes sociales y es verdad que faltan, pero es falso que hay una sola para las 16 delegaciones” apuntó Ortiz.

Tratamos de sumar profesionales

En relación a la crítica que recibió por parte del flamante director de la UGL 30 de PAMI sobre la falta de personal, el entrevistado indicó que durante su gestión se trató de sumar a todos los profesionales posibles, aunque reconoció que esta tarea no resultó fácil: “Tratamos de sumar todos los profesionales que pudimos pero PAMI es un organismo nacional donde es difícil a veces sumar personal porque son 38 UGL a nivel central y cada nombramiento se tiene que hacer desde PAMI central y no se pueden hacer desde acá”.

“Nombramos una asistente social que por cuestiones familiares se fue a vivir y a trabajar a Lujan, nombramos médicos, pudimos nombrar a uno hace unos meses pero la verdad que es complicado conseguir profesionales que quieran trabajar para PAMI, pero siempre trabajamos para cubrir los cargos más críticos y a su vez trabajamos siempre para aumentarle la categoría al personal histórico de la UGL 30 y logramos muchos reconocimientos, porque hay que destacar la vocación de servicio de la inmensa mayoría de los trabajadores de PAMI” agregó Ortiz.

Una nueva gestión

Sobre el final de la entrevista Ramiro Ortiz hizo alusión a los retiros voluntarios que se dieron durante su gestión y explicó que fue una reglamentación que se instrumentó a nivel nacional y desde la UGL 30 no tuvieron ningún tipo de intervención: “Quienes se quisieron adherir y estaban en condiciones lo hicieron y hubo personas a las que les faltaban 6 meses y a otras varias años para retirarse”.

Por último el ex director sostuvo que hasta el momento no pudo mantener un encuentro formal con el nuevo director designado en el puesto que él ocupó hasta hace poco tiempo, el concejal Nelson Sombra, aunque se mostró dispuesto a juntarse para dialogar y fortalecer el servicio que el PAMI le brinda a sus afiliados.

