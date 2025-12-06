Delegaciones de todo el pais en el 1° encuentro de batubaterías Ciudad de Olavarría
El evento que llena de ritmo el predio de Mariano Moreno.
Este sábado 6 de diciembre se inició en el predio de Mariano Moreno, ubicado en Ituzaingo al 200, el Primer Encuentro de Batubaterías Ciudad de Olavarría, un evento que promete dos días de intensa música, cultura y energía.
La propuesta es un festival completo que incluye talleres, presentaciones artísticas, shows en vivo, competencias y la presencia de jurados e invitados especiales, con actividades durante el sábado y el domingo 7 de diciembre.
Cada jornada está diseñada para ofrecer una gran variedad de géneros musicales, desde rap, folklore, cumbia y rock, hasta el vibrante ritmo de la samba, además de las esperadas presentaciones de agrupaciones y las competencias de batucada y batería.
Cronograma de actividades del sábado 6 de diciembre
La jornada del sábado comenzó temprano con la acreditación de agrupaciones y, tras el almuerzo, tuvo su inauguración oficial por la tarde.
|Hora
|Actividad
|Rubro
|15:30
|Presentación e inauguración del festival
|16:00
|Lukitas Sencillo
|Rap
|16:30
|Marianno
|Rap
|18:30
|Se Descocó la Gorda
|Rock
|19:30
|Repiquen de Bombos de Olavarría
|Folklore
|20:30
|Presentación de jurados
|21:00
|Inicio de Competencia Batucada
|00:30
|Octavio Cabello
|Reggaetón, RKT, Trap
|01:00
|Entrega de premios (Rubro Batucada)
|02:00
|Ritmo Cumbiero
|Cumbia
|03:00
|DJ en vivo
|05:00
|Música electrónica
Cronograma de actividades para el domingo 7 de diciembre
El encuentro continúa este domingo 7 de diciembre, con actividades que inician por la mañana y se extienden hasta la madrugada, culminando con la competencia de batería y la entrega de premios.
|Hora
|Actividad
|09:00
|Workshop (Samba no Pe)
|13:00
|Almuerzo
|14:30
|Clínica de percusión
|15:30
|Elección Embajadores Cultural
|16:20
|Defra (Rap)
|17:00
|Chaken SKS (Rap)
|17:30
|Los Pacientes del Dr. Álvarez
|18:30
|Amor Descartable (Tributo a Virus)
|19:30
|Raíces Criollas
|19:45
|Presentación de jurados
|20:00
|Presentación G.R.E.S. Auténticos de Bahía Blanca
|20:30
|Presentación G.R.E.S. Alegría Zona Sur
|21:30
|Inicio Competencia Batería
|00:00
|WBL Record (Rap)
|00:30
|Entrega de premios (Rubros Batería)
(En Línea Noticias)