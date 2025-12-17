Demanda millonaria contra el ITECO: fracasó la conciliación y avanza el juicio por más de 90 millones de pesos

A principios de diciembre se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre el ex director del ITECO, Carlos Rodolfo García, y autoridades del Instituto, encabezadas por el funcionario municipal Bernardo Baldino.

La audiencia fue la prevista en la Ley 15.057 y tuvo como objetivo explorar la posibilidad de que las partes alcanzaran un acuerdo para poner fin al proceso judicial que tramita ante el Tribunal de Trabajo N° 1 de Olavarría.

Sin embargo, el intento conciliatorio no prosperó, por lo que el expediente continuará su curso judicial.

García reclama al Instituto el pago de una suma superior a los 90 millones de pesos.

El caso

La demanda judicial fue iniciada por Carlos Rodolfo García, agrimensor y ex director académico del Instituto Tecnológico Olavarría (ITECO), quien sostiene que no le fueron abonados diversos créditos laborales tras su desvinculación.

La acción fue presentada el 4 de julio de 2025 y se encuentra radicada en el Tribunal de Trabajo N° 1 de Olavarría, con patrocinio letrado particular. En su planteo, García afirma haber mantenido una relación laboral continua con el Instituto desde 2007, año en el que comenzó a desempeñarse en funciones directivas, hasta su apartamiento a comienzos de este año, sin que —según indica— mediara una causa justificada ni una notificación formal adecuada.

El conflicto se originó luego de que las instituciones que integran el ITECO —entre ellas el Municipio de Olavarría, Coopelectric, Cementos Avellaneda, Loma Negra y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial— resolvieran su desplazamiento del cargo de director académico, en el marco de decisiones adoptadas por los órganos de conducción del Instituto.

Desde la posición del demandante, la desvinculación configuró un despido encubierto, con incumplimientos salariales, previsionales y de aportes, lo que dio origen al reclamo judicial millonario que actualmente se encuentra en trámite.

Lo que plantea el ITECO

En su contestación de demanda ante el Tribunal de Trabajo de Olavarría, la Fundación Instituto Tecnológico Olavarría (ITECO) negó de manera categórica que Carlos Rodolfo García haya sido despedido y sostuvo que la relación laboral se extinguió por abandono de trabajo, conforme al artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Según expuso el Instituto, el cargo de Director Académico que ocupaba García era electivo y su remoción fue resuelta por la Asamblea del ITECO en diciembre de 2024, una decisión que —afirman— era conocida por el actor. En ese marco, aseguran que se le ofreció continuar en relación de dependencia como Asesor Académico, con tareas similares a las que venía desempeñando, sin reducción salarial y con menor carga laboral.

Desde el ITECO indicaron que la propuesta fue comunicada por correo electrónico y WhatsApp, que García la recibió y nunca la rechazó formalmente. Por el contrario, señalaron que el ex director inició un intercambio epistolar en el que se consideró despedido, aun cuando —según la institución— la relación laboral seguía vigente y se lo intimó en reiteradas oportunidades a reincorporarse una vez finalizada su licencia médica.

El Instituto sostuvo que García no retomó sus tareas, no justificó inasistencias y no respondió las intimaciones, lo que derivó en la extinción del vínculo por abandono. En ese sentido, rechazó todos los rubros indemnizatorios reclamados, negó deficiencias en la registración laboral y cuestionó el monto de la demanda, solicitando además la prescripción de eventuales diferencias salariales anteriores a septiembre de 2023.

Finalmente, el ITECO pidió el rechazo íntegro de la demanda, con imposición de costas al actor, y planteó la inconstitucionalidad de la aplicación de la tasa de interés activa en caso de una eventual condena.