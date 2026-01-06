Casarse pierde terreno en Olavarría: los matrimonios cayeron casi un 35% en dos años

Ph: Solo Ilustración

Los matrimonios celebrados en Olavarría registraron una nueva caída durante 2025, según datos oficiales del Registro de las Personas. En total, se concretaron 281 casamientos, lo que consolida un cambio de tendencia tras el pico alcanzado en 2023.

Ese año se habían registrado 432 matrimonios, el número más alto del período analizado. Desde entonces, la baja fue sostenida. En 2024 la cifra descendió a 384 uniones y en 2025 el retroceso se profundizó, con 103 matrimonios menos que el año anterior. En términos porcentuales, la caída interanual entre 2024 y 2025 fue del 26,8%.

Si la comparación se realiza entre 2023 y 2025, la disminución resulta aún más marcada. En apenas dos años, los matrimonios celebrados en Olavarría se redujeron un 34,9%, lo que confirma que casarse dejó de ser una opción mayoritaria para muchas parejas del distrito.

La evolución histórica refuerza esta lectura. En 2020, año atravesado por las restricciones sanitarias, se celebraron 160 matrimonios. Luego se produjo una recuperación progresiva, con 296 casamientos en 2021 y 370 en 2022, hasta alcanzar el máximo de 2023. Sin embargo, a partir de ese punto, los registros oficiales muestran un claro cambio de tendencia.