Desde el Senado bonaerense impulsan una ley para fortalecer el financiamiento de los Bomberos Voluntarios

La senadora bonaerense Nerina Neumann presentó un proyecto de ley para fortalecer el financiamiento del Sistema de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca actualizar los recursos destinados a los cuarteles ante la pérdida de capacidad económica que generó la inflación en los últimos años.

Según explicó la legisladora de la UCR, la propuesta apunta a recuperar el espíritu original de la normativa vigente y garantizar fondos acordes a las necesidades actuales de los más de 260 cuarteles que funcionan en territorio bonaerense.

El proyecto surgió a partir de reuniones y visitas realizadas con asociaciones de Bomberos Voluntarios de distintos distritos de la Provincia, donde una de las principales preocupaciones planteadas fue la insuficiencia de los recursos disponibles para afrontar gastos de funcionamiento, equipamiento y mantenimiento.

“Son hombres y mujeres que todos los días están al servicio de sus comunidades y que necesitan herramientas, equipamiento y recursos para seguir cumpliendo esa tarea fundamental”, sostuvo Neumann al fundamentar la iniciativa.

En paralelo, concejales radicales de distintos municipios comenzaron a presentar proyectos de resolución en los Concejos Deliberantes para respaldar la propuesta impulsada desde el Senado bonaerense y expresar el acompañamiento institucional a los cuerpos de Bomberos Voluntarios.

La legisladora señaló que el objetivo es construir una estrategia conjunta entre el Senado y los municipios para visibilizar la situación del sector y avanzar en medidas que permitan garantizar su sostenimiento. “La defensa de los Bomberos Voluntarios debe ser una política de Estado”, afirmó.