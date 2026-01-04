Desde este lunes Federico Aguilera quedará a cargo de la Intendencia de Olavarría

A partir de este lunes 5 de enero, el concejal Federico Aguilera asumen de manera interina la Intendencia de Olavarría, en el marco de la licencia solicitada por el intendente Maximiliano Wesner.

Según lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, Wesner se ausentará de su cargo hasta el 18 de enero inclusive, período durante el cual Aguilera quedará al frente del Departamento Ejecutivo municipal.

En tanto, durante el tiempo que dure la licencia, el Concejo Deliberante incorporará al concejal electo Jorge Garaiz, quien ocupará la banca que deja vacante Aguilera mientras ejerza funciones como intendente interino.

El reemplazo se concreta conforme a los procedimientos administrativos previstos y no implica modificaciones en la estructura de gobierno municipal.