Desplazada del Teatro, Karina Ostertag trabajará en el Centro Deportivo y Recreativo del barrio Matadero

La histórica directora del Teatro Municipal de Olavarría, Karina Ostertag pasará a cumplir funciones en el centro Deportivo y Recreativo “Diego Armando Maradona”, en el barrio Matadero.

«Ya no voy a estar más en el teatro», señaló Ostertag en un texto que se compartió en la tarde de este martes y que lleva la firma de la también ex candidata a concejala de la UCR.

Sobre su nuevas funciones como empleada municipal dijo, «fue una sorpresa la noticia» y agregó, «solo me queda decir gracias. Gracias a todo el equipo del teatro, todos con una función y un saber que lo caracteriza y es importante.»

La ex directora del Teatro agregó en la línea de agradecimiento, «a los que estuvieron, a los que ya no están en este plano y fueron parte de la identidad del teatro.»

Agregó, «gracias por tantos proyectos compartidos con libertad, confianza y democracia en el hacer.»

Ostertag sostuvo además, «gracias por ser transparentes, por la paciencia y la tolerancia a la gente»

En su texto de despedida rememoró algunos hitos de su paso por la gestión: «declaración patrimonio Cultural, Festivales Cine , acompañamiento a los artistas locales , foráneos ,dinámicas en forma conjunta con las Escuelas Municipales A su vez no dejamos de lado la seguridad del teatro el mantenimiento y el progreso técnico.»

Sostuvo: «podría seguir nombrando contenidos de estos 20 años pero no los aburriré. Solo quiero agradecer la confianza de habernos capacitado siempre para crecer a la par y lograr una agenda variada y seguir con la historia del teatro «

Karina Ostertag que llegó al teatro de la mano de Helios Eseverri y trascendió las gestiones de José Eseverri y Ezequiel Galli dijo a modo de cierre: «cuando se está seguro el objetivo se tiene confianza y respeto, ahí sucede el equipo y ahí suceden los proyectos. Todo cambia, nos cambian, nos aquietan, pero lo que no cambia y no te pueden cambiar es el alma y la sonrisa a la vida.»