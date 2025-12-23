Detalles del allanamiento por venta ilegal de fauna silvestre en Olavarría

La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Olavarría, brindó precisiones sobre el operativo realizado ayer en un domicilio particular de la ciudad. La investigación, enmarcada en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticuló un punto de comercialización ilegal de animales.

La causa se originó a principios de octubre tras una denuncia presentada por el Municipio de Olavarría y el director del Bioparque Municipal «La Máxima», Lic. Bruno Vitale. Mediante tareas de inteligencia, los efectivos constataron que en la vivienda se ofrecían aves silvestres, reptiles y animales domésticos a través de redes sociales sin ningún tipo de autorización legal.

Condiciones de maltrato y riesgos sanitarios

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal N° 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, y la Fiscalía Descentralizada de Azul, dirigida por la Dra. María José Buglione, con intervención del auxiliar fiscal Dr. Lucas Moyano.

En el lugar, el personal policial junto a Vitale y el veterinario Dr. Sebastián Valdez, detectaron un escenario de grave precariedad. Los ejemplares se encontraban en: Recintos con espacio insuficiente.

Condiciones de higiene deficientes y acumulación de materia fecal, Alimentación inadecuada, con falta de nutrientes esenciales.

Además del daño al ecosistema, las autoridades advirtieron sobre el riesgo sanitario que implica esta actividad por el posible contagio de enfermedades zoonóticas.

Secuestro y detención

Como balance del operativo, se procedió al secuestro de diez aves y once tortugas. Asimismo, una persona resultó detenida e imputada por resistencia a la autoridad y por infracción a las leyes nacionales:

Ley 22.421 (Conservación de la Fauna).

Ley 14.346 (Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales).

Los animales rescatados fueron trasladados para su resguardo y recuperación al Bioparque Municipal «La Máxima», mientras la justicia continúa investigando el alcance de la red de comercialización detectada.

(En Línea Noticias)