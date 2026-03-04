Detalles sobre el pago del impuesto automotor 2026 en Olavarría

La Secretaría de Economía y Hacienda brindó precisiones sobre el Impuesto al Automotor para el ejercicio fiscal 2026. El tributo se dividirá en cinco cuotas con vencimientos los días 10 (o día hábil posterior) de los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre.

El 10 de abril también vencerá la cuota anual. Quienes opten por el pago total anticipado hasta esa fecha accederán a un descuento del 10%.

El impuesto alcanza a vehículos con diez años de antigüedad o más. Durante 2026 se incorporan a la órbita municipal los modelos 2014 y 2015, que se suman a los vehículos modelo 2013 o anteriores que ya tributaban en el municipio. Actualmente, la administración local aguarda la información oficial de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre estas nuevas unidades.

Las boletas de pago se pueden consultar y descargar desde el sitio oficial de la Municipalidad de Olavarría.

Respecto a las exenciones por discapacidad, los interesados deben solicitar turno a través de la web municipal. Para los modelos 2014 y 2015, este trámite se podrá realizar una vez que el Municipio procese los datos de ARBA, después del 10 de abril. El plazo límite para presentar la solicitud de exención es el 1° de noviembre.

(En Línea Noticias)