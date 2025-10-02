Detenido un hombre en Sierra Chica con orden de captura por homicidio calificado

Efectivos de la Subcomisaría de Sierra Chica detuvieron a un hombre de 38 años que estaba siendo intensamente buscado por la Justicia en una causa grave.

La detención se concretó en la vía pública, en la intersección de la Avenida Catriel y la calle Mitre de la localidad de Sierra Chica, en la jornada del miércoles 1 de octubre de 2025.

El detenido fue identificado como Claudio José Santillán, de 38 años. Pesaba sobre él una Orden de Detención emitida en el marco de una causa caratulada como «Homicidio Calificado – Coacción Calificada».

El procedimiento se llevó a cabo luego de que el personal policial recibiera la orden judicial e implementara un operativo en las inmediaciones del domicilio del acusado.

En la causa interviene el Tribunal en lo Criminal Oral N° 2 de Azul, a cargo de la jueza Karina Patricia Gennuso.

Tras ser detenido, Santillán fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría, a la espera de un cupo para ser reubicado en una unidad penitenciaria.

Antecedentes judiciales de Santillán

Claudio José Santillán ya cuenta con antecedentes judiciales en la ciudad. El hombre había sido juzgado y condenado en un Juicio por Jurados celebrado en Azul por un hecho ocurrido en Olavarría en el año 2018.

En aquel proceso, presidido por la jueza subrogante Inés Haydée Olmedo en el Tribunal en lo Criminal N° 2, Santillán fue hallado culpable del delito de «Coacción agravada por el empleo de arma de fuego» y recibió una condena de cuatro años de prisión. El delito de coacción tuvo lugar en el mismo domicilio del Barrio Lourdes donde se produjo el asesinato de Manuel Agustín Quintero el 15 de febrero de 2018.

En ese mismo juicio, el principal acusado por el homicidio, Mario Nahuel Díaz, fue absuelto por el jurado popular que consideró que no había pruebas suficientes para declararlo culpable del cargo de «Homicidio agravado por el uso de arma de fuego». (En Línea Noticias)