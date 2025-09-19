Detienen a un joven por robo: las huellas dactilares fueron clave

La Comisaría Segunda de Olavarría llevó a cabo un operativo que resultó en la detención de un joven de 25 años, señalado como el autor de varios robos en la ciudad.

La investigación se inició el pasado 23 de abril, a raíz de una denuncia en la que se informaba sobre un robo en una vivienda de la calle Cortés al 4000. Desconocidos habían violentado una puerta balcón y sustraído varias herramientas. El caso fue asignado a la UFI N.º 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.

La evidencia de las huellas dactilares fue clave



El Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Segunda inició las tareas investigativas que permitieron identificar a Matías Ezequiel Juárez como el principal sospechoso. La evidencia se reforzó con un informe de la Coordinación Científica Regional Atlántica que confirmó la coincidencia de huellas dactilares del imputado en la escena del crimen.

Con esta información, la Justicia emitió una orden de allanamiento, registro y secuestro para cuatro domicilios: uno en la calle Aguilar al 600, otro en la calle 12 al 3500, y dos en la calle 10 al 3900. Este último es la residencia habitual de Juárez, mientras que en los otros solía alternar su estadía. Además, se emitió una orden de detención para el acusado.

El operativo se realizó de manera simultánea en las cuatro direcciones, con la participación de personal de la Comisaría Primera Olavarría, la Sub DDI, la UPPL, la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Subcomisaría Sierras Bayas y Loma Negra, y el grupo GAD. La acción policial arrojó un resultado positivo y se logró la detención de Juárez en su domicilio de la calle 10.

El imputado, de 25 años, quedó detenido y fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado a disposición de la UFI interviniente.