Detuvieron a dos mujeres en Olavarría por integrar una banda de extorsión

Personal del Gabinete Operativo de la SubDDI Olavarría, en conjunto con la DDI Azul, hizo efectiva la detención de dos mujeres residentes en esta ciudad. Ambas están acusadas de integrar una organización dedicada a realizar extorsiones junto a un hombre que se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 7 de Azul.

La investigación determinó que el hombre privado de su libertad iniciaba el contacto con las víctimas a través de redes sociales. Posteriormente, mediante amenazas, exigía transferencias de dinero que eran dirigidas a las cuentas bancarias de las dos mujeres detenidas.

Para el esclarecimiento del hecho, se realizaron tareas de campo, análisis informático y trabajo de inteligencia en fuentes abiertas (OSINT). Estas diligencias permitieron rastrear el movimiento de fondos y las comunicaciones por mensajería entre los sospechosos, donde se planificaban las maniobras ilícitas. Hasta el momento, la justicia logró acreditar dos hechos bajo esta modalidad.

A partir de las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Carlos Villamarín, y la UFI N° 22 de Azul, subrogada por el Dr. Adrián Peiretti, libraron las órdenes de detención. Las mujeres fueron imputadas por el delito de «Extorsión» y trasladadas a la Unidad Penal N° 52 de Azul, donde permanecen alojadas.