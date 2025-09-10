Detuvieron a un hombre acusado de un robo

Un olavarriense fue detenido en las últimas horas luego de una orden emitida por el Tribunal Oral y Criminal N° 2 con asiento en la ciudad de Azul.

El sujeto fue detenido en Yrigoyen y Vicente Bahía.

El hombre está acusado de «Robo Calificado por el uso de Armas.»

El detenido, se informó, tiene 37 años y quedó a disposición de la jueza Karina Patricia Gennuso.

El procedimiento que permitió encontrar al sujeto fue llevado adelante por personal de Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera.

En principio, el hombre quedó alojado en los calabozos de la Comisaría Segunda a la espera de ser trasladado a una dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense.