Detuvieron a un joven armado con un cuchillo durante un control en la vía pública

Por En Linea Noticias 0

Un joven de 18 años fue detenido en la vía pública tras ser sorprendido portando un arma blanca, durante un operativo de identificación realizado por personal policial.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Celestino Muñoz y Rufino Fal, donde efectivos realizaban recorridas preventivas. Al identificar al joven y efectuarle un cacheo de seguridad, constataron que llevaba oculto en el interior de una media, a la altura de la pierna derecha, un cuchillo tipo verijero.

Según se informó oficialmente, el arma blanca tenía una hoja de metal color plateado y mango de madera, con una longitud aproximada de 23 centímetros, y fue inmediatamente secuestrada.

Ante esta situación, se procedió a la detención del joven, labrándose actuaciones por infracción al artículo 42 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional de Olavarría, que avaló el procedimiento policial.

