Detuvieron a un joven armado con un cuchillo durante un control en la vía pública

Un joven de 18 años fue detenido en la vía pública tras ser sorprendido portando un arma blanca, durante un operativo de identificación realizado por personal policial.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Celestino Muñoz y Rufino Fal, donde efectivos realizaban recorridas preventivas. Al identificar al joven y efectuarle un cacheo de seguridad, constataron que llevaba oculto en el interior de una media, a la altura de la pierna derecha, un cuchillo tipo verijero.

Según se informó oficialmente, el arma blanca tenía una hoja de metal color plateado y mango de madera, con una longitud aproximada de 23 centímetros, y fue inmediatamente secuestrada.

Ante esta situación, se procedió a la detención del joven, labrándose actuaciones por infracción al artículo 42 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional de Olavarría, que avaló el procedimiento policial.