Detuvieron a un joven de 26 años por un robo ocurrido en marzo

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría, en un operativo conjunto con la Estación Comunal de Laprida, hizo efectiva este viernes la detención de Nahuel Alejandro Carrizo, de 26 años, imputado por un hecho de inseguridad cometido el pasado 20 de marzo.

La investigación se inició tras la denuncia de una vivienda ubicada en Berutti al 1800. En aquella oportunidad, un hombre ingresó a la propiedad tras escalar y sustrajo un teléfono celular, dos cadenas de oro, cuatro dijes y tres pulseras de oro y plata.

Las tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, junto con un informe de la Coordinación Científico Regional Atlántica Sección AFIS, permitieron identificar al autor a través de huellas dactilares halladas en el lugar. Con estos elementos, el Dr. Christian Urlezaga, titular de la UFI N° 7, solicitó la orden de detención que fue otorgada por el magistrado interviniente.

Aprehensión en la vía pública

La detención se concretó en la ciudad de Laprida, en la intersección de la avenida San Martín y la calle Carlos Pellegrini. Al momento de ser interceptado por la policía, Carrizo tenía en su poder una sustancia vegetal seca compatible con cannabis sativa y un cigarrillo de la misma sustancia.

Por este hallazgo se dio intervención a la UFI N° 19 de Olavarría, que inició una causa paralela por infracción a la Ley 23.737. El joven fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado a disposición de la justicia bajo la carátula de «Hurto agravado por escalamiento».