Detuvieron en Olavarría a un hombre acusado de abuso sexual agravado

Personal del Grupo Operativo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Olavarría concretó en los últimos días la detención de un hombre acusado en una causa por “abuso sexual con acceso carnal agravado”.

De acuerdo con la información oficial, la medida fue efectivizada tras tareas investigativas encubiertas llevadas adelante por efectivos de la dependencia.

El acusado fue interceptado en la vía pública de Olavarría y posteriormente trasladado a la sede de la Sub DDI para el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.

La orden de detención había sido librada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, en el marco de una investigación que se encuentra a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de Olavarría.

Una vez finalizados los trámites de rigor, el detenido fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso judicial.