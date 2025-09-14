Video / Día del inmigrante: comenzó la Fiesta del Inmigrante en el Centro Cultural San José

enlineanoticias.com.ar

Este domingo, Olavarría se viste de fiesta para celebrar una nueva edición del Día del Inmigrante. El evento, organizado por el Municipio y la Unión de Colectividades, arrancó al mediodía en el Centro Cultural “San José” y continuará hasta las 20 horas. Las calles aledañas se llenaron de vida y color, con una gran convocatoria que disfruta de la gastronomía, la música y las danzas típicas.

Con fotos y videos tomados este mediodía, el portal destaca que la gente está disfrutando de una gran feria gastronómica que reúne las propuestas de las distintas colectividades de la ciudad, además de la presencia de cerveceros locales. La oferta es variada y permite a los visitantes recorrer sabores de todo el mundo sin moverse de Olavarría.

Además de la comida, la jornada cuenta con un escenario principal y un auditorio que ofrecen un cronograma lleno de actividades. El escenario exterior presenta un desfile de danzas típicas y grupos musicales, mientras que el auditorio del Centro Cultural alberga una muestra estática con objetos y trajes tradicionales, talleres, presentaciones de libros y actuaciones de coros.

El evento rinde homenaje a las distintas raíces de los inmigrantes que poblaron Olavarría, una tradición que se celebra a nivel nacional cada 4 de septiembre, en conmemoración de la llegada de los primeros inmigrantes al país en 1812.

La programación del escenario continuará con presentaciones de danzas alemanas, portuguesas, españolas y árabes, entre otras. Por su parte, en el auditorio, se podrá disfrutar de música francesa y la presentación de un libro sobre la historia de los Alemanes del Volga. La fiesta está en pleno desarrollo y promete un cierre a todo color con más música y danzas hasta la finalización de la jornada.