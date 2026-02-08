Difundieron «lista de unidad» que conducirá el PJ de Olavarría

Por En Linea Noticias

El PJ de Olavarría, al igual que en la provincia de Buenos Aires, no irá internas dado que se informó que se logró una «lista de unidad» que, en el mes de marzo, asumirá la conducción partidaria.

Este domingo se presentó de manera formal la lista, confirmando la continuidad de Federico Aguilera como presidente.

En un comunicado se indicó, «la conformación de una lista de unidad, consensuada entre los distintos sectores del peronismo local, refleja un fuerte respaldo político y la voluntad de fortalecer el trabajo colectivo, priorizando el diálogo y la construcción conjunta de cara a los desafíos futuros.»

En ese marco, Federico Aguilera destacó «la importancia de haber alcanzado una propuesta de consenso que permita seguir consolidando al PJ, con una conducción amplia, plural y representativa.«

La nueva conducción del Partido Justicialista de Olavarría quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente
Federico Aguilera

Vicepresidenta
Natalia Álvarez

Secretario general
Jorge Garaiz

Secretaría administrativa y de actas
Jessica Ivon Rodríguez Bruno

Secretaría de organización
Matías Cirigliano

Secretaría de formación política
Andrea Belén Abraham

Secretaría de desarrollo humano
Martín Mazzoleni

Secretaría de relaciones
María Celeste Irigoyemborde

Secretaría de finanzas
Miguel Alberto García

Secretaría de cultura y comunicación
Lucía Palacios

Secretaría de la mujer
Carolina Planes

Secretaría de asuntos gremiales
Juan Sánchez

Secretaría de la juventud
Javier Jacinto

Secretaría de derechos humanos
María José Maidana

Secretaría técnico profesional
Mariano Ferro

Secretaría de discapacidad
Pierina Pirola

Vocales
Matías Venzi
Luciana Ponce
Osvaldo Varese
Mariana Agazzi

Vocales suplentes
Pablo Maccarini
Carolina Melitón
Martín Santellán
Eliana Reccia Mondelo

Congresales provinciales:
1. Cazola Hosanna Ester
2. Arouxet Ramongassie Juan Pablo
3. Garay Graciela Noemi
4. Gonzalez Hueso Jose Gervasio
5. Diaz Evelyn

Congresales provinciales suplentes:

Mendez Llorente Nahuel Facundo
Ponce Melina Andrea
Aranze José Carlos
Ponce Tamara Abigail
Vazquez Ramiro Alejo

