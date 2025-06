Discutamos todo

En el centro de la escena

Los miembros de la Corte que confirmaron la condena de CFK

“Estamos en otro país” dijo Axel Kicillof. Y coincidimos. La decisión de la Corte de confirmar la prisión y prohibición de ocupar cargos públicos de Cristina Fernández marca el inicio de una nueva era en la política argentina y, en lo coyuntural, la reconfiguración del escenario.



Se rompió una regla no escrita de la democracia: no proscribir candidatos. La jugada de Cristina Fernández de adelantar su postulación en la provincia dejó a la Corte en la posición de definir la ruptura o la continuidad con ese acuerdo sostenido en cuatro décadas. Entonces, ¿sirvió a Cristina Fernández que Kicillof adelantara las elecciones? ¿La Corte iba a emitir su resolución en esta fecha de todas maneras o se adelantó el pronunciamiento? Son preguntas que nos quedan pendientes de respuesta. Por lo pronto, una candidata anunciada y la presidenta del principal partido opositor no podrá postularse. Una porción del electorado quedará “huérfano”, ¿cómo se comportará en las urnas? ¿Sumará a la apatía que veníamos viendo o, por el contrario, entusiasmará a más electores de un lado y otro de la grieta “cristinista”?



En ese sentido entendemos que se redefinió el escenario político: ella volvió a ser el centro. Corrió a Kicillof y hasta corrió -al menos momentáneamente- a Javier Milei. Primero en lo electoral que viene: su situación será tema obligado para el pronunciamiento de cada frente/partido, los candidatos tendrán que definirse. Se lleva todas las marcas. Pero la centralidad no necesariamente se va a limitar a lo electoral, podría superarlo al menos mientras se mantenga la medida. Ya incluso por fuera de la presidencia del PJ, se mantendrá como la voz de referencia en la oposición a LLA. Para el peronismo puntualmente parece un paso atrás en la renovación de figuras en la conducción, algo que se avizoraba.



Por lo pronto, solo podemos señalar que en las elecciones provinciales todo será redefinido, incluso las estrategias de todos los sectores en competencia. Los posicionamientos, temas y hasta “slogan” de campaña lanzados hasta el 10 de junio deben ser repensados. La Justicia cambió de página la historia política argentina.



Y con eso mencionemos que hay otra cuestión que queda destacada: la Corte en lo particular y la Justicia en general. En su rol político y, además, en su nuevo rol electoral. Cabe la pregunta por el futuro, al menos para todas las figuras opositoras con proyecciones electorales. A eso señalemos además el contenido del fallo condenatorio que redefine las responsabilidades de los ejecutivos. No nos vamos a detener en esto porque no somos expertos, pero la jurisprudencia del más alto tribunal quedó sentada y más que seguro que será invocada a futuro.



Dijimos que al menos por el momento, en la redefinición del escenario, Cristina Fernández hasta logró correr la centralidad de Javier Milei. Esto lo señalamos puntualmente en referencia a las elecciones bonaerenses ya que para fin de este mes está previsto el lanzamiento formal de La Libertad Avanza y se espera que el Presidente forme parte del acto. De hecho, se espera que suceda algo similar a lo que se vio en las elecciones de CABA, donde Milei se pegó al principal candidato para potenciarlo. En territorio bonaerense es distinto, pero no descartamos que así suceda al menos en las principales secciones.

Qué pasó en Olavarría y qué se viene

Acto en el PJ de Olavarría

Salvando algún detalle, en Olavarría primaba una unidad que, con sus bemoles de arrastre por la situación nacional y provincial, se mantuvo con Wesner a la cabeza. Es cierto, sí, que no todos los espacios estaban (ni están) alineados detrás del jefe comunal pero la gran mayoría responde al intendente.



En la previa, ya hubo expresiones de varios dirigentes locales sobre el inminente fallo de la Corte. Todo presagiaba una decisión, y muchos empezaron a aventurarse en que ratificar la condena era algo cantado.



Después de conocer la decisión de la Corte (poco antes de las 18:00 horas) para las 20:00 ya se había convocado una movilización a las puertas del PJ: la idea era mostrar masividad y acompañamiento. Un rato antes hubo una reunión de referentes de agrupaciones peronistas y tal como se planteó, para la noche una interesante convocatoria repudió el fallo en las puertas del Partido Justicialista local.



Fue una foto del momento que atraviesa el peronismo en Olavarría: si bien Wesner fue la figura más importante del acto, no fue el orador. Allí, fue Federico Aguilera quien se expresó, presidente del partido en el distrito de Olavarría. El jefe comunal se había pronunciado minutos antes en sus redes sociales con fuerte contundencia. “Esta causa demuestra que lejos de ser el Poder judicial independiente, ajeno a cronogramas electorales, a presiones corporativas o a intereses sectoriales, es totalmente dependiente del poder corporativo”.



Vale decir además que Wesner estuvo 24 horas antes del fallo en las puertas del PJ, en una de las primeras -e incesantes- movilizaciones detrás de la ex Presidenta. “Ninguna noticia podrá tapar la crisis económica y el descontento de los sectores que están sufriendo profundamente” agregó en su comunicado en el que además criticó a la actual gestión nacional.



Aguilera, en el acto de calle Coronel Suárez, manifestó que la importante convocatoria se daba en un ámbito de unidad por lo sucedido y que pasaban a estar “en estado de alerta y movilización a la espera de las indicaciones de quienes nos conducen”. Se vio entre la gente a varios dirigentes que habían tomado cierta lejanía con el peronismo por diferencias de conducción.



¿Una de las -tantas- sorpresas? La presencia del ex intendente José Eseverri. Hace algunas semanas se lo mencionaba como posible candidato del kicillofismo seccional y había ganado protagonismo en la agenda pública, pero todo eso por ahora quedó en pausa, ya que el “estado de alerta y movilización” del peronismo en su totalidad fue más que contundente.



También estuvo Alan Aguirre, que ratificó el acercamiento de Guillermo Moreno a la ex Presidenta y al espacio en una movida local que lo tendrá también en futuras acciones.



Hubo reuniones, expresiones, e incluso expresiones públicas a tono con lo que viene pasando a nivel nacional. El propio ex diputado provincial César Valicenti compartió en sus redes sociales carteles ubicados en el ingreso de Saladillo. Otros dirigentes hicieron lo propio con distritos de la Séptima, y el que pudo ver este newsletter fue uno que se colgó en el puente de avenida Colón con la leyenda “Jueces corruptos. Argentina con Cristina” firmado por el MTE.



En las últimas horas, este newsletter logró saber de una nueva e importante reunión de todas las líneas internas del peronismo (incluso por fuera de Unión por la Patria) en el PJ local el viernes, donde se plantearon distintos lineamientos de cara a lo que viene con epicentro en lo que se presume la masiva y contundente movilización del próximo miércoles en Comodoro Py. Allí, se espera una participación completa del peronismo e incluso algunos estimaron que la movilización podría alcanzar el millón de personas.



Por otro lado, el massismo se reunió ayer en formato virtual y estuvo allí Eduardo Rodríguez. Sergio Massa hizo planteos de cara a las próximas elecciones, bonaerense y nacional. Entre ellos dijo que el espacio debe presentarse con el nombre de “Peronismo” en las boletas para “fortalecer al movimiento frente a un escenario electoral polarizado”.

Más repercusiones

Lascano uno de los dirigentes no peronistas que se expresó tras el fallo.

Con algunas adhesiones que sorprendieron y rechazos que también llamaron la atención, prácticamente todo el arco político local tuvo expresiones sobre lo sucedido con CFK. ¿Adhesiones que sorprendieron? La Izquierda manifestando apoyo, incluso estuvieron entre los primeros que expresarse. ¿Los rechazos que llamaron la atención? El de la UCR, que incluso mostró la parte institucional alineada a la aceptación del fallo, pero a una parte de la militancia -incluso de la Juventud- dejando en claro que se trata de una proscripción.



Es que más allá de que hay sectores que consideran fehacientemente que Cristina Fernández de Kirchner cometió actos de corrupción, muchos lo relacionaron con otras causas que no tienen que ver particularmente con Vialidad. Además, también se vio a sectores históricamente antiperonistas celebrar el fallo, algo esperable incluso.



El sector del gallismo, con Guillermina Amespil a la cabeza, y LLA a través de Guillermo Lascano, destacaron entre los pronunciamientos locales en apoyo a la decisión judicial. Señalemos que en Olavarría no se vio «clima festivo», como se observó en otros ámbitos con este tipo de posturas. Primó la sensación de «lamentable por la evidencia» (para resumir) de la corrupción gubernamental.



Y más allá de que sobrevuela el repudio tras un tuit del Presidente Milei desde Israel, la sensación que reflejaron varios periodistas de alcance nacional por los dichos en Casa Rosada fue hasta casi de lamento por la confirmación de la pena de prisión a Fernández de Kirchner. “Queríamos ganarle en las urnas” indicaron varios, y sobre todo con algún candidato poco conocido, hasta probables outsiders. El que más resonó antes de la decisión de la Corte fue Flavio Arenales, el que creó el cartel “Fuerzas del Cielo – Virrey del Pino” que le fascinó a Milei en la campaña de 2023.



Volviendo a lo local, llamó la atención que en el Concejo Deliberante del jueves no hubo ninguna mención al tema. Ni una.

Volvieron los cruces

Fentanilo: un cruce entre el peronismo y el gallismo.

Los bloques del gallismo en el Concejo Deliberante sorprendieron con una denuncia pública el viernes por la tarde al indicar que en el Hospital Municipal todavía había ampollas de fentanilo del laboratorio suspendido por Anmat que dentro de su partida generaron intoxicaciones y muertes en distintos puntos de la Provincia.



Indicaron que tras conocerse las noticias y las medidas dictaminadas por el organismo, a la fecha denunciaron que “no han sido retiradas del circuito interno. Tampoco fueron adoptadas las medidas mínimas de seguridad específicas, siendo que se encuentran identificadas en el depósito municipal con un simple cartel de “no utilizar”. En la foto en la que enviaron el comunicado, vale decir, las cajas de medicamentos dicen con claridad “Solución fisiológica”. Este punto fue retomado por el Municipio luego.



“Desde nuestro bloque recibimos una denuncia con esta información. Lo cual nos pone en alerta, más aún viendo que la droguería HLB Pharma este viernes fue suspendida por ANMAT y es justamente la firma que provee al Hospital Municipal de varios insumos médicos”, contaron los ediles.



“Veníamos trabajando esta preocupación tras la disposición oficial del organismo nacional, que ordena la prohibición del uso y retiro inmediato, por riesgos asociados a su manipulación y efectos. A pesar de ello, en el nosocomio local siguen disponibles ampollas de este Laboratorio, en condiciones que podrían significar un grave riesgo sanitario y legal”, denunciaron y dejaron en claro que “el fentanilo es un opioide ultra potente, y estas ampollas —además de estar prohibidas— deberían estar bajo estricta custodia. Tenerlas al alcance de cualquiera es una bomba de tiempo”. ¿La curiosidad? En el comunicado hacen un guiño implícito a que los que hablan con el bloque piden no ser identificados, dado que, textual, los dichos fueron señalados por “una fuente médica que pidió no ser identificada”.



A su vez, mencionan que “ya existe un pedido de informes del bloque de La Libertad Avanza en el Honorable Concejo Deliberante sobre estos menesteres y no se recibieron respuestas”.



Pasaron poco más de dos horas y llegó la respuesta del Municipio, con desmentida y propia versión sobre los hechos: señalaron que llegó una disposición del Ministerio de Salud el 13 de mayo y para el 14, el medicamento ya había sido retirado de servicios del Hospital y CAPS. Todo se envió al depósito central en cuarentena.



En esa línea se gestionaron los medios para “suspender el uso y la dispensación de todos los productos elaborados por la firma HLB Pharma Group S.A., se retiró el stock activo, almacenamiento y circulación interna de cualquier medicamento o insumo fabricado por HLB Pharma o Laboratorios Ramallo S.R.L”. Se registraron y aislaron los lotes identificados, asegurando su no utilización “hasta tanto se determine su destino final por parte de la autoridad competente”.



Indicaron que el 21 de mayo el doctor Alí y el Consejo de Salud respondieron a un pedido de informes realizado por el Bloque de Concejales de La Libertad Avanza del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, respecto de la compra y administración de los productos elaborados por el Laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A. Este punto también será importante porque aún no quedó claro qué fue lo que pasó con ese proyecto, pero ahora retomaremos.



Lo concreto es que con respecto a la imagen de la solución fisiológica, “tampoco se está usando, se puso en cuarentena toda la medicación de ese laboratorio desde el primer día” pero el objeto de la denuncia, el lote de fentanilo “se encuentra en otra parte del depósito, apartado correctamente”. Todo está a disposición de la empresa para que lo retire como considere pertinente.



El comunicado de respuesta llegó con la documentación adjuntada de las circulares y la información oficial.



Y minutos después … Hilario Galli cruzó al oficialismo y también al periodismo que publicó la respuesta: dijo que el oficialismo “miente sistemáticamente” ya que la respuesta de Alí enviada fue el 21 y el 22 se aprobó el pedido de informes. ¿Puede haberse respondido de manera informal? Sí, pero nadie dijo nada, ni La Libertad Avanza ni el oficialismo.



Después, Galli pidió al periodismo que “chequeen” antes de poner “desmienten” en los titulares de las notas. En lo particular, la desmentida no requería, siquiera, un comunicado oficial, ya que la imagen enviada (y descrita en el comunicado) no era de las cajas de fentanilo. Era de solución fisiológica. Lamentablemente cuando se entra en cuestiones extremadamente finas se corre el eje. Una pena.



La cuestión es que nuevamente el PRO buscó centrarse en el eje que mejor lleva a contrastar de forma directa con el Municipio: las formas de gestión. El Hospital en el centro del debate, con sus decisiones y sus fortalezas y debilidades.

La Asociación de Bomberos, en el ojo del huracán

Como pasó todo el año, elección que anda a las vueltas, elección que tiene dos listas. Y algo así pasó con la Asociación de Bomberos, que el lunes pasado tuvo asamblea de elección de autoridades y un grupo opositor, con ex miembros y socios a la cabeza, quería posicionar una alternativa a la actual conducción a cargo del empresario Hugo Fayanás.



¿La razón? La “forma de gestionar” de la conducción que había generado un importante déficit al cierre de balance, que había sido subsanado en buena medida pero que tenía bastantes grises, como el costo operativo mensual y lo recaudado, que no quedaba claro si alcanzaba o no, y las particularidades de los socios, que rondaban los 11 mil pero sólo tenía…35 habilitados para votar.



Con todo esto, el grupo encabezado por Ricardo Luissi, Guillermo Sorsoli y Marcelo Cunioli fue a la asamblea a buscar respuestas … e intentar impugnarla, teniendo en cuenta todas estas irregularidades. “No sabíamos ni la cantidad de socios que votaban”. El resultado fue 9 a 7 a favor del oficialismo. Posterior a ese resultado, el grupo opositor se fue de la asamblea. “Nos levantamos y nos retiramos porque no tenía sentido quedarnos” dijo Luissi.



“Por el balance 2024 hay una deuda de 289 millones de pesos, si le sumamos la Cena Solidaria … Si nos muestran los números reales nos vamos. Pero la situación nos parece que no es eso” retomó Sorsoli sus cuestionamientos a la gestión financiera. Dio a conocer que la recaudación de la entidad cuenta con entre 15 y 17 millones de pesos por mes que aporta la Municipalidad, mientras que la estimación del costo operativo es de 40 millones de pesos mensual.



La sensación era que Bomberos tenía serios inconvenientes, situación que fue creciendo con el correr de las horas. El martes, la Asociación convocó a una conferencia para el miércoles por la noche para aclarar todos los puntos. Y llegó el día.



Visiblemente molesto por la situación, el presidente de la entidad, Hugo Fayanás, encabezó una extensa y completa presentación en la cual dieron cuenta del déficit, del recambio de la flota de vehículos que posee Bomberos, de las grandes adquisiciones e incluso del “importante superávit” que hace que funcione y que además se paguen las deudas.



La situación del padrón: la abogada Stefanía Lanzillotta explicó que la Asociación llegó a tener 11 mil socios ya que una parte de la recaudación de la entidad se cobraba por las facturas de Coopelectric, y como era una cooperativa se transformaban en socios per se. Cuando la ex gobernadora Vidal emitió un decreto que eliminó esta potestad, Bomberos debía cobrar aparte a los socios este canon que estaba en la factura. El padrón decayó drásticamente.



Tras ello, explicó que hay varios tipos de asociados, y que 35 eran los socios activos que tenían posibilidades de votar.



Fayanás, a su término, explicó que se renovó completamente la flota de vehículos y que se invirtieron 250 mil dólares en los trajes especiales. De hecho, hace poco se hizo adquisición de un elemento fundamental para el Cuartel: un grupo electrógeno de 172kva que le compraron a la quiebra de El Popular para poder tener soporte en caso de cortes de luz o fallas en la energía.



¿Qué pasó con el déficit? El tesorero Adelqui Acosta explicó que entre los cambios de gestión nacional -por la macroeconomía- y el local, hubo desfasajes de ingresos que incluso generó perjuicios a los salarios internos: entre la falta de suba de la tarifa de Soluparking en los últimos 6 meses de la gestión Galli sumado a que “nos tocó sufrir el corte de contrato con Soluparking” generó que “parte de diciembre más enero, febrero, marzo y hasta el 22 de abril la entidad no tuvo recursos municipales”. Ejemplificó que “de los 13 sueldos que percibiríamos del año percibimos 8 y medio”.



Celebró la tasa creada para Bomberos -un viejo anhelo que pedíamos desde los años 90’- pero se planteó con un 100% de cobrabilidad, algo imposible. Y que, obviamente, afectó a los ingresos.



En detalle, el presupuesto operativo es de 28 millones de pesos mensuales más los 6 millones de pago de moratoria y 4 millones de cuotas de los vehículos 0 kilómetro “que son un orgullo para nosotros” y “están repartidos en cada uno de nuestros destacamentos y al servicio de toda la comunidad”. Son “38 millones de pesos base que se erogan de Bomberos de forma mensual”. Todo, con un “importante superávit” en la actualidad que no fue detallado. Pero técnicamente y según los dichos de la conferencia, las cuentas atraviesan buena salud.



Acosta hizo una reflexión interesante que da cuenta de que “una asociación civil jamás se puede analizar por el estado del resultado. Mucho menos la Asociación de Bomberos Voluntarios de cualquier ciudad. El estado del resultado le importa al dueño, al accionista de una sociedad anónima que analiza si el retorno de su inversión le pide seguir en la institución y vender o hacer otra cosa. La asociación de bomberos voluntarios … si me da ganancia me equivoqué, porque estoy desatendiendo un recurso que nos pide el recurso activo” admitió.



Lo más interesante -y lo político- vino de la mano de Fayanás. Fue el que menos ocultó su molestia: incluso de entrada dijo que el grupo opositor se formó por “juntarse a comer muchos asados y elucubrar”. De todas maneras celebró que se acerquen porque “esto no tiene llave, no es mío, es de todos”.



Pidió a los opositores que “vengan informados. Una cosa es plantarse y otra cosa es venir a proponer. Esto no se mancha. Ahí no estoy de acuerdo. Esta gente quiso embarrar. ¿Con qué? Si los conocemos, sabemos quiénes son. Podrían haber venido a tomar mates y charlar, pero se manejan de otra manera. Se habrán ido golpeados por algún tema de acá, no lo sé” acusó, siempre con un tono irónico pero cargado de sentidos.



Confirmó que sólo estará en esta gestión y no buscará renovar en la entidad en el próximo recambio. Y definió que es su forma de gestionar, producto de su lugar como empresario y propietario de varios emprendimientos: “si viene un empleado de comercio, que puede venir, no lo va a gestionar como lo gestiono. No está mal y tranquilamente se puede, pero son distintos orígenes. Me duele que algunos vecinos piensen mal de Bomberos. Esto es sanísimo, nadie toca 100 pesos, al contrario, se pone”.



En el cierre, en un largo apartado de agradecimientos al grupo que lo acompaña y a los vecinos, le dedicó un párrafo especial a la Prensa, a quien agradeció pero dijo que “habría que preguntar un poquito más a Bomberos antes de sacar información, siempre reconocemos su trabajo, soy hombre de medios también, conozco el rubro. Hay que cuidar la institución, que es lo más grande que tenemos, no podemos hablar, hablar y hablar y no tener una cosa concreta, como tiene que ser” acusó. Este último punto, vale decir, generó bastante molestia en algunos de los trabajadores de prensa presentes que señalaron que intentaron contactarse en los días previos a la conferencia, sin éxito.



Lo concreto es que parece que este capítulo de bomberos se cierra en lo particular, pero deja abierta una puerta que como vemos, viene abierta desde inicios de año: todas las instituciones se discuten puertas adentro, con diversos grupos, intenciones y acciones. Como dijimos al inicio, todo lo que sea para sumar es más que bienvenido.

La elección que no se hizo

Pano Vega resiste en AOMA

Hace dos semanas, en VAF mencionamos que hubo elecciones en la Sociedad de Fomento “Carlos Von Bernard” de barrio AOMA, pero que no pudo concretar la votación entre las dos listas presentadas. Las versiones que se conocieron hablaron de un clima de discusión con tal violencia que quedó impedido el diálogo. En lo concreto y formal, se pasó a un cuarto intermedio. Y hace unos días el Municipio llamó al “reempadronamiento” de los socios.



¿Qué pasó? Centralmente dos situaciones concurrentes: por un lado, se plantearon cuestionamientos a la formalidad de las actuales autoridades, comisión que preside el histórico fomentista Pano Vega. Por otro, desde el oficialismo cuestionaron la integración de la nueva lista que se presentó a competir al decir que no todos los integrantes se domicilian dentro del barrio.



“Acá no se va proscribir a nadie” dijo Vega en una entrevista en Radio Sapiens, semana en la que la palabra elegida tenía un sentido más elevado. Dio por hecho que la nueva lista volverá a presentarse y en la próxima asamblea, con el reempadronamiento realizado. Apuntó a una intención del oficialismo municipal de intervenir en la conducción institucional al señalar que quien impulsa la oposición “es de La Cámpora”, pero inmediatamente reconoció que se concretaron obras y mejoras pedidas por la Sociedad de Fomento en la gestión actual del Municipio.



La intención del fomentista, que debe ser avalada por el Municipio, es realizar la asamblea a la semana siguiente del final del reempadronamiento, cuyo cierre se previó para el 19 de junio. ¿Un dato alentador de la participación? El primer día se anotaron unos 30 vecinos, más o menos la mitad de los asistentes a la asamblea fallida.



Y ya que estamos hablando de instituciones que renuevan la conducción, solo para señalar que lo del AMCO sigue sin resolverse en lo formal. Michael Boccagni es el hombre que hace tres semanas se presentó con intenciones de asumir la presidencia del club que sigue acéfalo desde marzo. Hubo reuniones con la lista saliente, pero debate va, debate viene, no se concreta la salida ni la asunción. ¿De base hay un problema de números?

Cortitas

Otra interna en La Libertad Avanza. ¿Te acordás Carlos Kikuchi? Volvió en formato “Unión, Renovación y Fe”, una agrupación que se posiciona ideológicamente entre los libertarios pero con cuestionamientos a Javier y Karina Milei, entre ellos la alianza con el Pro para las elecciones bonaerenses. Los fuertes del grupo están en la sexta y en la séptima sección, cuentan acá. Ayer hubo reunión de presentación en Bahía Blanca, de Olavarría estuvieron Lucas Gallastegui y Mario Tordelli.



Los Palmares reingresó al HCD. El expediente para aprobar los “Lotes con servicios” ingresó nuevamente a comisiones del Concejo en la sesión del jueves, tal como lo anunció la semana anterior el Ejecutivo que estuvo reunido con los compradores de lotes. Dicen que hubo reunión de altas autoridades municipales con algún miembro de la oposición para “charlar” sobre la postura a adoptar en el recinto. Infraestructura, Hacienda y Legislación son las comisiones que tienen que analizar el tema para que llegue a sesión.



Cerro Negro, sin PPC y con suspensiones. El Ministerio de Trabajo de la Nación rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis de la empresa en sus tres plantas de Olavarría, Cormela y Córdoba. Desde el 30 de junio quedarán suspendidos por 60 días los trabajadores de las líneas de pisos en la planta local y cobrarán sueldos al 80%. “Esto es el día a día. Por ahora, una tranquilidad que no es menor, que por lo menos ya no se está hablando del procedimiento preventivo de crisis, sino solamente de suspensiones” dijo Gustavo Bustamante de SOECO.



Voces en defensa del INTA. El organismo no escapó a “la motosierra y la licuadora” de la gestión nacional desde fines de 2023, pero en las últimas semanas numerosos referentes político y del agro se han pronunciado en rechazo a los nuevos proyectos de modificación que impulsa el ministro de Desregulación. En lo local, escuchamos al concejal de UCR, Sebastián Matrella, y al Foro Olavarría. Llama especialmente la atención en lo político y en lo comunicacional: era un tema del que no se hablaba masivamente, hasta que Sturzenegger hizo declaraciones polémicas.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.