Docentes bonaerenses piden adelantar el cobro de haberes de marzo

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó formalmente a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) el adelantamiento de la fecha de cobro de los haberes correspondientes al mes de marzo.

El pedido fue elevado este 26 de marzo mediante una nota dirigida al subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Hernán Turkenich. Allí, los gremios docentes plantearon la necesidad de garantizar una liquidación más temprana de los salarios.

Según se detalla en el documento, la solicitud se fundamenta en que, debido a los feriados, la fecha prevista de pago sería el 9 de abril, lo que implicaría una extensión considerable en los plazos habituales.

En ese sentido, desde el FUDB advirtieron que esta situación genera: “un período de tiempo excesivamente extenso y un impacto negativo en la realidad socioeconómica de las y los trabajadores de la educación”.

El frente gremial —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA— pidió que se arbitren los medios necesarios para adelantar la fecha de cobro al 6 de abril, con el objetivo de reducir el impacto económico sobre los docentes.

Finalmente, desde el sector manifestaron su expectativa de obtener una respuesta favorable, teniendo en cuenta la urgencia planteada y el contexto económico actual.