Dos aprehendidos tras ser sorprendidos con un arma

Dos hombres de 32 años fueron aprehendido en la intersección de Chacabuco y José Luis Torres, luego de que uno de ellos fuera visto portando un arma de fuego en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrulla Olavarría, a partir de un llamado al 911.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron que uno de los masculinos circulaba con un revólver calibre 38, sin numeración visible. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente interceptados.

Durante la intervención se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre .38, quedando ambos sujetos aprehendidos.

Los detenidos y el elemento incautado fueron trasladados a la Comisaría Primera de Olavarría, por razones de jurisdicción, quedando a disposición de la UFI N° 10, a cargo de la doctora Viceconte.

La causa fue caratulada como infracción al artículo 189 bis del Código Penal.