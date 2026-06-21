Dos dotaciones de bomberos trabajaron en un voraz incendio de un departamento

Un voraz incendio causó pérdidas totales este domingo por la mañana en un departamento del primer piso ubicado en la intersección de las calles Moya y Hornos. El siniestro requirió el trabajo de dos dotaciones de bomberos por más de una hora y media.

Por razones que se investigan, el fuego tomó la propiedad y se propagó rápidamente, provocando la destrucción completa de las instalaciones. Al lugar acudieron la unidad 16 y la unidad 26 cisterna del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, cuyo personal controló las llamas y realizó tareas de enfriamiento hasta asegurar la zona y retirarse alrededor de las 10:00 horas.

A raíz del hecho de tránsito del fuego, se produjo el corte de cables de energía eléctrica, lo que afectó el suministro del servicio en ese sector de la ciudad.

Un matrimonio que se encontraba en el lugar fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» por el servicio de salud pública. Ambos sufrieron inhalación de monóxido de carbono, aunque se informó que las heridas no revisten gravedad.

En el operativo también prestó colaboración el personal de Defensa Civil del municipio, a cargo del oficial Adrián Guevara, y efectivos policiales del Comando de Patrullas de Olavarría.