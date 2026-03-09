Dos hombres detenidos con armas y drogas en operativos de la UTOI, uno manejaba borracho

Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) procedió a la aprehensión de dos personas en distintos procedimientos realizados en la ciudad, donde se secuestraron armas de fuego y estupefacientes.

El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada de este domingo en el barrio Mariano Moreno. Los efectivos interceptaron una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre. Al revisar el interior del vehículo, incautaron un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson con municiones, una carabina calibre 22, una caja con 40 municiones del mismo calibre y un cuchillo.

Además, se le realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado de 1,07 g/l. El hombre quedó alojado en la comisaría de la jurisdicción imputado por «Portación de arma de fuego» (Infracción al Art. 189 Bis del Código Penal), con intervención de la UFI N° 10 a cargo de la Dra. Viceconte. En paralelo, se labró una infracción a la Ley 24.449 con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por otro lado, durante la tarde, la UTOI desarrolló un operativo de saturación en el barrio Facundo Quiroga. En ese contexto, interceptaron a un hombre que circulaba en bicicleta e intentó darse a la fuga.

Tras ser retenido, los efectivos hallaron entre sus pertenencias un revólver calibre 32 largo con cuatro municiones, un envoltorio con clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo. El sujeto quedó a disposición de la UFI N° 10 por la portación del arma y de la UFI N° 19, a cargo del Dr. Mañero, por infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes).

(En Línea Noticias)