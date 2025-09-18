Dos mujeres heridas tras un siniestro vial en Mariano Moreno

Un siniestro vial ocurrido alrededor de las 10 de la mañana de este jueves en el barrio Mariano Moreno dejó como saldo dos mujeres trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

El hecho se registró en la intersección de Nueve de Julio y Sarmiento. Según se indicó, un automóvil Volkswagen Gol, conducido por una mujer, cruzaba la avenida cuando embistió a una motocicleta Brava de 110 centímetros cúbicos en la que se trasladaban dos femeninas.

Producto del impacto, las ocupantes de la moto cayeron a la calzada y sufrieron lesiones que requirieron su inmediata derivación al Hospital Municipal, donde fueron asistidas en la Guardia de Adultos y en Emergencias.

En el lugar trabaja personal del Comando de Patrullas de Olavarría, que interrumpió el tránsito sobre avenida Sarmiento y Pringles —en dirección a Rivadavia—, así como por Nueve de Julio en dirección a Trabajadores, para facilitar las tareas de asistencia y peritajes