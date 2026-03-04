Dos mujeres resultaron heridas en diferentes siniestros viales en el microcentro
Dos mujeres fueron atropelladas en la mañana de este miércoles en el microcentro de Olavarría en hechos distintos.
El primero de los siniestros ocurrió en la intersección de Sargento Cabral y Moreno. Un vehículo, que se dio a la fuga tras el impacto, atropelló a una mujer de aproximadamente 80 años. La víctima sufrió una fractura y fue trasladada al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». En el lugar, un testigo aportó datos sobre el automóvil involucrado para facilitar su identificación.
El segundo hecho de tránsito se registró alrededor de las 10:30 en la esquina de España y Coronel Suárez. Un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un joven, rozó a una mujer de 87 años cuando esta intentaba cruzar la calle. Según se informó, el conductor no advirtió la presencia de la mujer, quien cayó al pavimento tras el roce y sufrió una fractura. Fue asistida y trasladada al centro de salud local por una unidad de un servicio de emergencias médicas privado.
En ambos sectores trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría para preservar la escena y ordenar la circulación.
(En Línea Noticias)