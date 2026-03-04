Dos mujeres resultaron heridas en diferentes siniestros viales en el microcentro

​Dos mujeres fueron atropelladas en la mañana de este miércoles en el microcentro de Olavarría en hechos distintos.

​El primero de los siniestros ocurrió en la intersección de Sargento Cabral y Moreno. Un vehículo, que se dio a la fuga tras el impacto, atropelló a una mujer de aproximadamente 80 años. La víctima sufrió una fractura y fue trasladada al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». En el lugar, un testigo aportó datos sobre el automóvil involucrado para facilitar su identificación.

​El segundo hecho de tránsito se registró alrededor de las 10:30 en la esquina de España y Coronel Suárez. Un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un joven, rozó a una mujer de 87 años cuando esta intentaba cruzar la calle. Según se informó, el conductor no advirtió la presencia de la mujer, quien cayó al pavimento tras el roce y sufrió una fractura. Fue asistida y trasladada al centro de salud local por una unidad de un servicio de emergencias médicas privado.

​En ambos sectores trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría para preservar la escena y ordenar la circulación.

​(En Línea Noticias)