Dos personas heridas en un siniestro vial en Lavalle y Canaveri

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Este viernes por la tarde, minutos antes de las 16:00 horas, se registró un violento hecho de tránsito en la intersección de las calles Lavalle y Canaveri, que dejó como saldo a dos personas con heridas de consideración.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Peugeot y una motocicleta Corven de 110 cc en la que circulaban un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 25 años de edad.

Según se pudo establecer, el automóvil circulaba por la calle Lavalle, mientras que el rodado menor lo hacía por Canaveri. Al intentar ingresar a la otra arteria, se produjo el fuerte impacto entre ambos vehículos.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, los dos ocupantes de la motocicleta fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».