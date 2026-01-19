Dos personas hospitalizadas tras un choque en la ruta 226

Con información y foto de Noticias de Azul

Este domingo, alrededor de las 18 horas, se registró un siniestro vial en el kilómetro 215 de la Ruta Nacional 226, en la zona del arroyo Los Huesos. El hecho involucró a dos vehículos y requirió el traslado de dos personas a centros asistenciales de la zona.

De acuerdo con el informe oficial, un Renault Logan que se desplazaba en sentido Tandil – Azul colisionó contra un Renault Clio que permanecía estacionado en la banquina. Al momento del impacto, el Clio se encontraba sin ocupantes debido a que las personas que viajaban en él estaban realizando actividades de pesca en el arroyo cercano.

Como consecuencia de la colisión, uno de los ocupantes del Logan fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de la ciudad de Azul. Por su parte, el conductor del mismo vehículo fue derivado al Hospital Santamarina de Tandil, donde fue dado de alta tras la evaluación médica correspondiente.

En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos, personal del SAME y ambulancias de las localidades de Tandil, Gardey y Azul, junto con efectivos policiales que realizaron las tareas de prevención y control en el sector.