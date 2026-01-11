Drone: Así se encuentra el depósito judicial tras el voraz incendio

Un incendio de grandes dimensiones afectó al depósito judicial ubicado en la intersección de Perito Moreno y Saavedra, en las inmediaciones de las vías del tren. Tras las tareas de los equipos de emergencia, se estima que cerca de un centenar de vehículos resultaron con daños totales por el avance del fuego.

El siniestro se originó alrededor de las 20:30 horas. Según las primeras informaciones, el fuego comenzó a partir de una quema de pastizales que se extendió rápidamente hacia el predio donde se encuentran depositados vehículos próximos a ser compactados.

Imágenes exclusivas

A través de las imágenes tomadas de manera exclusiva con el drone de En Línea Noticias, se puede observar la magnitud de los daños y el estado actual del predio tras el paso de las llamas.

Operativo de emergencia

Para controlar el fuego, trabajaron en el lugar:

Cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios , con el refuerzo posterior de personal que arribó en una unidad de traslado.

, con el refuerzo posterior de personal que arribó en una unidad de traslado. Personal policial y dos ambulancias de manera preventiva.

Un camión cisterna y una pala mecánica del Municipio de Olavarría .

. Cuadrillas de Coopelectric, dado que el fuego afectó el tendido eléctrico de la zona.

En el sitio estuvieron presentes el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas; el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña; y el director de Defensa Civil, Adrián Guevara.

Detalles del siniestro

La magnitud del incendio generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad. Durante el desarrollo del fuego, se registraron constantes explosiones de neumáticos y de tubos de GNC de las unidades alcanzadas por el calor.

Debido a la presencia de vecinos en las cercanías, el personal policial debió establecer un cerco perimetral para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los bomberos, alejando a los curiosos ante el riesgo que representaban las detonaciones.