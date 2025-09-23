El bloque Por más Libertad presenta un proyecto para semaforizar las avenidas de Olavarría

Marcelo Fabian Pethes

Olavarría, 22 de setiembre de 2025 – El bloque de concejales Por Más Libertad elevó al Honorable Concejo Deliberante (HCD) un proyecto de Ordenanza con el objetivo de establecer la instalación obligatoria de semáforos en todos los cruces de avenidas del casco urbano de la ciudad. La iniciativa busca mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito ante el crecimiento sostenido del parque automotor local.

El proyecto se basa en estadísticas de la web oficial de Olavarría, generadas por el área de Educación Vial, que demuestran la urgencia de la medida. Según los datos, en promedio, el 45% de los accidentes viales registrados con personas lesionadas se producen en las avenidas. Esta cifra abarca el 44% de los 754 accidentes totales de 2020, el 43% de los 996 accidentes de 2021 y el 47% de los 967 accidentes de 2022. La propuesta destaca que cruzar una avenida, a pie o en vehículo, se ha convertido en una acción temeraria, especialmente en horas pico.

La Ordenanza no solo contempla la instalación de señales lumínicas, sino que también establece la creación de un Plan de Semaforización Integral. Este plan incluiría un sistema de «onda verde» para mejorar la fluidez vehicular, reducir los tiempos de viaje y disminuir las emisiones contaminantes. Asimismo, priorizará la instalación de semáforos en las intersecciones con mayor siniestralidad, así como en cercanías de escuelas, hospitales y centros comerciales.

El proyecto también hace un fuerte hincapié en la inclusión, exigiendo la incorporación progresiva de dispositivos de accesibilidad como señales sonoras y botones táctiles para personas con discapacidad visual o movilidad reducida. Se plantea que el plan se ejecute en un plazo máximo de diez años, con al menos cinco intersecciones nuevas por año, financiadas con partidas específicas del presupuesto municipal.

El proyecto será analizado por el HCD en su próxima sesión, buscando tomar estado parlamentario para su posterior debate y posible sanción.