El Club Álvaro Barros inauguró su nuevo salón de fiestas y homenajeó a Daniel Cerdera

Imagenes Mauricio Latorre

En un emotivo acto que contó con la presencia de socios, dirigentes y vecinos de la ciudad, el club Álvaro Barros dejó oficialmente inaugurado su nuevo salón de fiestas. La jornada tuvo un condimento especial, ya que la comisión directiva decidió imponerle al flamante espacio el nombre de Daniel Cerdera, actual presidente de la institución.

El nuevo salón representa un importante avance en la infraestructura del club, permitiendo ampliar la oferta de servicios para la comunidad y generar nuevos ingresos para el sostenimiento de las actividades deportivas y sociales.

En diálogo con En Línea Noticias, el presidente de la entidad, Daniel Cerdera, expresó su emoción por el reconocimiento y por el logro colectivo que significa esta obra:

«Es un orgullo inmenso, no solo por el nombre, sino por ver concretado un sueño que llevó mucho esfuerzo de toda la familia del club. Este salón es para que todos los socios de Álvaro Barros puedan disfrutarlo y para que la institución siga creciendo», manifestó el dirigente.

Con esta inauguración, el club ubicado en el corazón de la ciudad refuerza su rol social en Olavarría, apostando al crecimiento edilicio en un contexto desafiante.