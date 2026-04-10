El Colegio continúa fortaleciendo su matrícula con una nueva jura profesional

Ayer al mediodía, en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul, se llevó a

cabo un nuevo acto de jura de profesionales que se incorporaron a la matrícula. La ceremonia

contó con la presencia de la Presidenta del Colegio, Dra. María Fernanda Giménez; el

Vicepresidente primero, Dr. Marcelo Bianco; y la Secretaria del Consejo Directivo, Dra. Romina

Maineri.

El acto se desarrolló en un clima de gran acompañamiento, con la sala colmada de familiares y

allegados, en una jornada que reunió a un numeroso grupo de nuevos matriculados que dieron

inicio a su ejercicio profesional.



La secretaria del Consejo Directivo, Dra. Romina Maineri, brindó unas palabras de bienvenida y

destacó el valor de este momento: “A partir de ahora van a poder ejercer la profesión que tanto

tiempo les llevó estudiar y construir. Con esta jura pasan a formar parte de este Colegio, que hoy

les abre sus puertas y queremos que sientan como propio”.



Asimismo, remarcó la cercanía institucional: “El Colegio tiene las puertas abiertas para ustedes.

Tanto el personal como el equipo de gestión están a disposición para acompañarlos en este

camino, en todo lo que necesiten a lo largo de su desarrollo profesional”.

Por su parte, la presidenta del Colegio, Dra. María Fernanda Giménez, puso el acento en el sentido

de pertenencia: “A partir de este momento, este pasa a ser su segundo hogar, su lugar de

pertenencia. Esperamos que puedan sumarse a construir este Colegio junto a nosotros, porque

esta institución se hace entre todos”.



En ese marco, también vinculó este nuevo ingreso con la vida institucional: “Nos acercamos a un

nuevo aniversario del Colegio, lo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de contar con

profesionales comprometidos con la colegiación y con la profesión, especialmente frente a los

desafíos actuales que atraviesa la abogacía”.



De este modo, El Colegio da la bienvenida a los nuevos matriculados del Departamento Judicial:

De Olavarría juraron: Noelia Magalí Ortega, Rocío Agustina Capra Lier, Rocío Belén Soria, Solange

Domínguez, Alexis Damián Candia, Juan Ignacio Attadía.

De Azul juraron: Valentina Scalcini, Milagros Micaela Pérez Rojas.

De Tandil juraron: Gisele Elisabet Cleopatra Corica, Graciela Esther Echeverría, Rocío Luna

Cantarelli, Verónica Elisabeth Torres, Jazmín Confalonieri.

De Benito Juárez juró: Lucía Melina Rodríguez.

De Laprida juró: Aixa Eileen Surizu.

De Bolívar juró: Lorena Viviana Caligiuri.