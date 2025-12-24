El Colegio de Abogados de Azul cuestionó el asueto judicial del 26 de diciembre

Las autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul manifestaron su disconformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de disponer asueto judicial para el 26 de diciembre, con suspensión de los términos procesales.

A través de un documento dirigido a la comunidad, señalaron que la medida impacta directamente en el ejercicio profesional de abogados y abogadas, pero también en la ciudadanía, a la que definieron como la destinataria final del servicio de justicia.

Impacto en audiencias y plazos judiciales

Desde el Colegio advirtieron que el asueto provoca la alteración de audiencias, plazos procesales y fechas fijadas con meses de anticipación, generando nuevas demoras en causas que los justiciables esperan con expectativa.

En ese sentido, remarcaron que no se trata de “un día más”, sino de una jornada adicional que se suma a las ferias judiciales de enero y julio, feriados nacionales, feriados puente, días no laborables y suspensiones de términos que ya afectan el normal funcionamiento del sistema.

Críticas al funcionamiento del sistema judicial

El comunicado también hace referencia a otras dificultades estructurales, como cortes de luz, fallas del sistema informático, la falta de nombramientos de personal y las demoras en la cobertura de cargos vacantes de magistrados, situaciones que —según expresaron— profundizan la lentitud de los procesos judiciales.

Desde la institución señalaron que estas decisiones evidencian una escasa preocupación por mejorar los tiempos de respuesta del Estado frente a las demandas de justicia de la población.

El Colegio mantendrá su actividad habitual

Finalmente, las autoridades del Colegio de Abogados indicaron que, pese al asueto dispuesto, la institución mantendrá sus puertas abiertas, funcionando en horarios habituales, tanto para los matriculados y matriculadas como para la ciudadanía en general.