El Concejo aprobó la creación del Cupo Trans en el empleo público municipal

En primer lugar, se rechazó el pedido del Frente de Todos para tratar sobre tablas un proyecto de ordenanza que se refería a la extensión del 50% de la Tasa de Seguridad de Higiene. Es un expediente que también estaba ingresado en término reglamentario. Fue rechazado con el voto de JxC y UCR (Voto doble).

Se aprobaron cuatro expedientes por donación. Comenzaron, 9:20 con el tratamiento de los expedientes ingresados sobre tablas.

Celeste Arouxet, de Radicales en Juntos por el Cambio, presentó una resolución por la extensión de la exención del 50% de la Tasa de Seguridad e Higiene. Más allá de esto, describió muchos problemas con la liquidación de las mismas en estas semanas. Denunció que no se prorrogó la exención, pero que también hubo intereses mal cobrados, ya que desde Rentas le comunicaron a ella, como contadora, que había decretos con condonación de intereses. Pidió que se explique que el sistema de liquidación está funcionando muy mal. Agregó que la situación no está mejorando como dice el intendente, si uno se rige viendo los números del RAFAM, se observa otra cosa. Se preguntó por qué si la situación de la Comuna mejora no se puede sostener la exención. Solicitó que se dispongan planes de pago, como ha hecho ARBA o AFIP, para deudas anteriores y, en general, que no tenga cada contribuyente que ir a pedirlo.

Lastape, por la UCR, consideró que una resolución no es la herramienta adecuada. Mocionó para eliminar el artículo 1 de la resolución que norma sobre la extensión de la exención hasta el 31 de diciembre. La moción fue aprobada con el voto de JxC, la UCR (Voto doble). También pidió modificar el artículo 2, convirtiéndola en una solicitud. Esto fue aprobado por unanimidad. La concejal De Bellis aprovechó para mocionar el agregado de un artículo que pide suspender la exigibilidad del libre deuda para los trámites de Licencias de Conducir. La concejal Arouxet, aprovechó para hacer un agregado en torno a que no se exija el libre deuda de tasas, para renovar habilitaciones comerciales. Estos remiendos fueron aprobados por unanimidad.

El concejal García se lamentó por la modificación de la resolución, ya que el pase a comisión de una ordenanza, demorará el tratamiento cerca de un mes o un mes y medio, sostuvo, y la situación del Comercio es acuciante, dijo. De todos modos le pidió al intendente que haga el decreto lo antes posible, para así se le alivian algunos números a los titulares de los negocios. Aclaró que Ezequiel Galli lo puede hacer sin que se lo pida el Concejo.

El concejal Aramburu fue crítico con el oficialismo y la UCR, debido a que más allá del instrumento usado, no hay intenciones de ayudar a los comerciantes.

Lastape respondió que no aprueba la resolución porque lo único que hace, es crear falsas expectativas, debido a que lo único que lo puede determinar es modificar la ordenanza o un decreto del Ejecutivo. Los expedientes, afirmó, tardarán el tiempo que tengan que tardar en las comisiones respectivas.

Rodríguez tomó la palabra y le recriminó a Lastape que el Cuerpo aprobó un aumento de tasas sobre tablas, haciendo referencia a que no se estudió. Destacó que es materia y atribución del Concejo, determinar estos temas. El proyecto, modificado, fue aprobado por unanimidad.

Se aprobó por unanimidad una resolución pidiendo mantenimiento a la zona de desagües y barrancas de Grimaldi y Río Bamba.

Por unanimidad aprobaron un proyecto de comunicación que sostiene el beneplácito por la declaración como servicios públicos de las TIC’s. Hubo cruces por el papel del Gobierno de Macri y el de Fernández por los aumentos en servicios públicos y por los ‘vaivenes’ de la Ley de Economía del Conocimiento.

Luego, se alteró el orden del día para tratar una resolución del Frente de Todos, que busca la adhesión de la Comuna a la Ley 14783, reglamentada el año pasado, que dispone la creación del Cupo Trans en el empleo público. Específicamente, la resolución pide que el cupo (No inferior al 1%) se dé en el ámbito municipal.

La alteración se dio por la presencia de público en la barra, convocado por tal norma.

Fue la concejal Almada la que justificó la resolución, dando datos concretos acerca del alto nivel de informalidad laboral que padece esta minoría, con razones sobradas para que desde el Estado empiece a ejemplificarse y se contrate a personas trans, bajo las mismas condiciones que quienes no lo son.

La Concejal Landívar indicó que son unas 12 mil personas a nivel país dentro del coletivo trans, con una expectativa de vida de 36 años.

Entre aplausos y hasta algunas lágrimas de la militancia, la resolución fue aprobada por unanimidad.

La concejal Creimer tomó la palabra y dio a conocer un proyecto, presentado en Mesa de Entradas del Cuerpo en la mañana de este jueves por el Frente Ni Una Menos Olavarría, que solicita el cese del trabajo de Adrián Dos Santos Leal en la Dirección de Políticas de Género, dado a conocer hace unos días por la propia Comuna. Afirman que Dos Santos Leal está denunciado públicamente en La Plata, por haber sido parte de un grupo de estudiantes y militantes de una organización política en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, que ejercían distintos tipos de violencia contra mujeres.

Luego de un cuarto intermedio, el concejal Sánchez pidió la rápida formación del expediente de la nota y su giro a la comisión de género.

El siguiente tema tratado fue pedido de informes dirigido al Ejecutivo para ver en qué se avanzado en el convenio con la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA). La concejal Landívar del Frente de Todos, destacó el convenio firmado relacionado con la producción agroecológica, pero pide detalles de cuáles son los productores asistidos y cuáles las acciones que se han tomado para convertir a Olavarría en municipio agroecológico. Fue aprobado por unanimidad.

El concejal García presentó la resolución que pide que se inhiba el paso de motos y bicicletas en Brown y Del Valle. Fue aprobado por unanimidad.

A continuación se trataron en conjunto dos proyectos que relacionados con Discapacidad. Landívar justificó un pedido de informes sobre el área municipal, que recientemente cambió de director, y la constitución del Consejo Municipal de Discapacidad. Este Consejo ya funcionó hace algunos años, explicó la concejala, y comparó su funcionamiento con la Mesa de Lucha contra la Violencia. El pedido de informes y la resolución fueron aprobados por unanimidad.

Se trató otro pedido de informes, esta vez en relación al Registro de Demanda Habitacional, que había sido presentado por la Comuna en el 2019. Mercedes Landívar recordó que el intendente lo presentó en septiembre. También, dijo, se enunció el Programa Municipal de Viviendas, que le gustaría saber en que quedó. Sostuvo que estaba enmarcado en el Programa Municipal de Acceso al Hábitat.

El concejal Endere recordó que es una política pública, y que se realiza un estudio en conjunto con el CONICET. Consideró que es un tema sensible. El pedido fue aprobado por unanimidad.

Fue aprobado por unanimidad la resolución que pide mejoras en las calles del Barrio 25 de Noviembre.

Landívar justificó una resolución, similar a la presentada por la concejal De Bellis hace algunas sesiones, dijo, para que el Ejecutivo responda numerosos pedidos de informe, cuyos plazos están más que vencidos. La concejal Arouxet sumó el dato que aún no pueden observar los el módulo de ingresos en RAFAM, además de solicitar, a través del presidente, que se gestione un módulo para observar las compras directas. La resolución fue aprobada por unanimidad.

Victoria De Bellis justificó un pedido de informes en torno a la situación de los geriátricos. Mencionó que el tema ha tenido un tratamiento particular, debido a dos leyes provinciales, en las que se declara el estado de emergencia en todos los establecimientos de estas caracterísiticas de gestión pública y privada. No hay certeza, dijo, que sean 52 los establecimientos que funcionan en Olavarría. Pidió mayor involucramiento de la Comuna en el tema y se preguntó si el Municipio conocía la situación de los geriátricos, antes del brote del pasado viernes. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.

El siguiente pedido de informes también fue presentado por Cuidemos Olavarría, y está referido a las infracciones labradas en pandemia, y también si ha habido sentencias. Fue aprobado por unanimidad.

La comunicación acerca de si se ha relevado que se hayan colocados vidrios seguros en las instituciones educativas de Olavarría, fue presentada por Martín Lastape, del Bloque UCR. Mencionó que hay un plazo de cinco años, según la ordenanza sancionada en 2017, para adaptar los vidrios existentes. Al estar cerradas, consideró el concejal, éste es un buen momento para hacerlo. Fue aprobado por unanimidad.

Aprobaron por unanimidad una resolución para que la Comuna controle que la ubicación y la señalización de los contenedores ubicados en la vía pública.

El concejal Sánchez consultó al oficialismo, antes de justificar la resolución que pide que se retiren los limitadores de altura del Camino de los Peregrinos, si había alguna respuesta del Ejecutivo. Sostuvo que es un copie y pegue de proyectos anteriores, cuando también se habían registrado hechos de tránsito. Comparó el limitador de altura con una guillotina. Fue aprobado por unanimidad.

El concejal Rodríguez introdujo la distinción a Tito Catani con el galardón de ‘Honor al Mérito Ciudadano’. Explicó que se basa en la contribución al rock, ya que es uno de los pioneros de ese género en la ciudad, que comenzó por los ‘70 con Perros en la Lluvia. Fue aprobado por unanimidad.

La concejal Krivochen presentó la declaración de interés legislativo al dictado de la Tecnicatura Universitaria en Aplicaciones Informáticas. Destacó que es un trabajo que viene dándose desde hace años por parte de esta gestión de la Municipalidad y el sector empresario, ya que se escuchó las necesidades de los mismos, pensando en abastecer la demanda laboral. La Municipalidad financia los costos de la carrera que dicta la Facultad de Exactas, explicó. La concejal Arouxet destacó a Guillermo Lascano, que fue uno de los impulsores del sector del software en Olavarría, cuando estuvo en la gestión comunal. Reveló que solo en Tandil genera 1500 puestos de trabajo esta industria. Denunció que el convenio estaba listo desde el año pasado, pero no había presupuesto: algo más de 100 mil pesos por mes. Mencionó que toma estado parlamentario este jueves un proyecto donde proponen que se controlen estructuras, postes, equipos y elementos complementarios, y lo recaudado por la tasa se use para modernizar la conexión de los parques industriales, para contener un Polo de Software.

El concejal Sánchez usó una chicana para lamentarse por la no puesta en marcha el año pasado de este convenio “que se habría pagado con un día menos de campaña”.

Eduardo Rodríguez celebró que la UNICEN siga teniendo una mirada regional. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

El Oficialismo también quiso destacar, en un segundo proyecto el tercer puesto obtenido por Olavarría en el Indice de Datos Abiertos de la República. La concejal Amespil señaló que es un trabajo cultural importante el que hay que hacer para que la ciudadanía conozca que tiene a su mano la posibilidad de conocer la información pública. Señaló que, mas allá de las gestiones que vengan, estos datos son un derecho que va a quedar.

El concejal Sánchez saludó y reconoció la apertura de los datos, pero afirmó que le gustaría conocer algún dato mas acerca de la Open Knowledge Foundation, que realiza el ranking. De todos modos, empezó a repasar toda una lista de hechos polémicos del municipio y la gestión Galli, desde el recital del Indio Solari para acá, de los que falta información. La resolución fue aprobada por unanimidad.

Por último, se trató una resolución del Oficialismo que repudia los dichos del presidente Fernández acerca de que Argentina le fue mejor con el Coronavirus que con Macri. La concejal Amespil consideró como desafortunadas las declaraciones. Pidió el acompañamiento, como ellos también han acompañado en ocasiones anteriores repudios en este mismo sentido. La concejal Landívar adelantó que no van acompañar el proyecto. No coincide con los considerandos. Afirmó que no todas las expresiones son iguales. Repasó varios textuales de Macri y afirmó que ellos no las han repudiado, porque no vale la pena. La concejal Arouxet leyó el textual completo de Fernández, aclaró que no está de acuerdo con sus políticas, pero tampoco con repudiar cada frase de los políticos. La resolución salió aprobada con el voto del oficialismo y la UCR.

La sesión culminó con una semblanza del concejal Rodríguez por los 100 años de la radio argentina. Destacó el papel informativo del medio, pese a la multiplicidad de opciones actuales.

(Martin Rodriguez / LU32).

