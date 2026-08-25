El Concejo Deliberante Estudiantil tendrá su primera sesión de 2026

Este miércoles 26 de agosto, desde las 10, se realizará la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil 2026 en el recinto de sesiones del Centro de Convenciones Olavarría (CCO).

La presidencia del cuerpo estará a cargo de Theo Mazzei Ferro, concejal estudiantil de la Escuela Secundaria N° 10. La vicepresidencia primera será ejercida por Lorenzo Giménez Mastrandrea, de la Escuela Secundaria N° 1, mientras que Bárbara Soraiz, de la Escuela Secundaria N° 7, ocupará la vicepresidencia segunda.

Como secretario fue designado Lucio de Lotto, del Instituto Privado Sierras Bayas, y como prosecretaria, Fátima Andino Mazza, de ECEA.

Durante esta primera sesión serán tratados 11 proyectos presentados por estudiantes de las escuelas Secundaria N° 7, Alfa y Omega, Fátima, CFI N° 1, Libertas, Casa de María, San Antonio de Padua, CPT N° 8, Escuela Secundaria N° 20 Extensión La Moderna, Teresa de Calcuta y Colegio Santa Teresa.

Las iniciativas abordan distintas problemáticas de interés comunitario, entre ellas infraestructura para personas con discapacidad, programas municipales de orientación vocacional y formación ciudadana, instalación de luminarias, construcción de un playón recreativo y estrategias para fortalecer el abordaje de la salud en los parajes rurales.

En esta edición participan 43 estudiantes de distintos establecimientos educativos del partido de Olavarría, elegidos por sus compañeros y compañeras para integrar el cuerpo deliberativo juvenil y promover el debate, la participación y el compromiso con los asuntos públicos.

El Concejo Deliberante Estudiantil 2026 se desarrolla en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, con un espacio destinado a la reflexión sobre la democracia, la memoria y el rol de las juventudes en la construcción de una ciudadanía activa.

Los proyectos restantes serán abordados en una segunda sesión prevista para el 9 de septiembre.