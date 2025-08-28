El Debate en fotos, los gestos y los rostros que la transmisión no mostró Tapa Por En Linea Noticias El Ago 28, 2025 0 Imagenes de Mauricio Latorre Pasó el Debate 2025: Pocas propuestas, algunas acusaciones cruzadas y unanimidad en convocar a la gente a votar Comparte esto: Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Relacionado