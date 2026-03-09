El Dina Pontoni 2026 fue para Elena Aurora Riveros y el Florentina Gómez Miranda para Animate

Se realizó en el Teatro Municipal la décimo quinta edición de los premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda. El evento, enmarcado en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, contó con la conducción de Georgina Müller.

La ceremonia fue encabezada por el intendente municipal, Maximiliano Wesner, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán. También estuvieron presentes secretarios y subsecretarios del gabinete municipal, junto con concejalas y concejales de los distintos bloques políticos.

La organización y el desarrollo de la entrega de reconocimientos estuvieron a cargo de la Comisión de Género y Diversidad del Concejo Deliberante, integrada por su presidenta, Guillermina Amespil, junto a Telma Cazot y Liliana Schwindt.

Premiación y distinciones

El máximo galardón de la noche, el Premio Dina Pontoni 2026, fue otorgado a Elena Aurora Riveros. Con más de 20 años de labor en la localidad de Loma Negra, Riveros fue reconocida por su trabajo solidario en cooperadoras escolares, organizaciones comunitarias y el acompañamiento a familias y niñeces.

A continuación se detallan las ganadoras y nominadas de cada categoría:

Compromiso con el Desarrollo Sociocomunitario: La ganadora fue Elena Aurora Riveros. Estuvieron postuladas Lorena Merlo, Mariela Riva de Neira, María Luján Moreno, Soledad Marisol Rinaldi, Norberta Pozo, Nélida Beatriz Peralta Angeletti, Mirta Rossi, Paola Jerez, Mirta Martínez, Myriam Ayalef y Mariela Zabaleta.

Compromiso con la Política y los Derechos Humanos: El galardón fue para Catalina Clar de Wagner. Las postuladas fueron María Luisa Quintana y Verónica Paz.

Compromiso con el Arte, la Cultura y la Espiritualidad: La estatuilla fue recibida por María Delia Barbato. Las nominadas fueron Julieta Magnani, Cecilia Alves y Gladys Stoessel.

Compromiso con la Educación, la Ciencia, la Tecnología y el Ambiente: Resultó distinguida Stella Maris Pasquariello. En esta categoría se entregó una mención especial a Elisa Ortiz. También fueron postuladas Julia Bintana, María Angelina Ojeda Leiva, Sandra Román, María Inés Berrino, Carolina Bonavetti, María Celia Idiart y Nora Solle.

Compromiso con el Derecho a la Información y la Comunicación: La distinguida fue María Soledad Restivo. Estuvo postulada Gisele Bricka.

Compromiso con el Deporte: La ganadora fue Andrea Serris. Se otorgó una mención especial a Corina Montañez. Las postuladas fueron Yamila Oreste y Lorena Agoutborde.

Compromiso con la Empresa, el Comercio y la Economía Popular: El reconocimiento fue para Mariela Guevara. Estuvieron nominadas Natalia Lizarazo, Estefanía y Mariel Cerrudo, y Olga Raquel Calvo.

Compromiso con el Campo y la Vida Rural: La distinción fue para Lucrecia Sabbatini. Las postuladas fueron Juana Levano Ramírez, Norma Urruty y Ana María Peroggi.

Compromiso con la Salud: La estatuilla fue para Judith Recabarren. Estuvieron nominadas Andrea Chiodi, Maite Salerno, Marianela Pacheco Ripoll. Alejandra Capriatta y Patricia Abraham.

Compromiso con la Igualdad de Género: La ganadora fue Jimena Torres. Las postuladas fueron Silvia Vega, Vanesa Velazco, Natasha Targiano y Victoria Altavista.

Compromiso con la Equidad de Género: La distinguida fue Agustina Loos. Estuvieron nominadas Guadalupe Díaz y María de los Ángeles Bevacqua.

Reconocimiento Florentina Gómez Miranda

El premio Florentina Gómez Miranda 2026, destinado a proyectos colectivos, fue otorgado a la Asociación Civil ANIMATE. La institución fue reconocida por su labor en el acompañamiento a víctimas de delitos sexuales y su trabajo para visibilizar esta problemática y promover el acceso a la justicia.

