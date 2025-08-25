El Director General de Cultura y Educación por el posible cierre de escuelas especiales

El Gobierno bonaerense alertó sobre escuelas privadas de educación especial que están al borde del cierre.

Así lo hizo lo informaron el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza, quienes hicieron referencia a la crisis económica que atraviesa el país y a las políticas de la administración de Javier Milei para el sector educativo.

enlineanoticias.com.ar

En conferencia de prensa en Gobernación, Sileoni reconoció que existen muchas escuelas privadas que están con dificultades, especialmente las que se dedican a niños con discapacidades. “Muchas están en una situación al borde del cierre”, dijo, y anunció la puesta en marcha de “nuevas subvenciones” para auxiliarlas.

En ese sentido también Urquiza trazó un duro panorama, y contó que de las 188 instituciones de gestión privada que atienen a chicos con discapacidad que hay en el territorio bonaerense, 128 reciben asistencia económica de la Provincia para poder seguir adelante. Sin embargo, reconoció la preocupación porque “la matrícula de las escuelas especiales está saturada”, lo que implica que el sistema público no puede absorber a los chicos provenientes de escuelas que dejan de funcionar.

“Muchas escuelas de educación especial están siendo obligadas al cierre. Por la caída de los aportes de las obras sociales y la desatención del Gobierno nacional por el tema pensiones”, agregó el funcionario.