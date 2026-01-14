El escribano Daniel García es el nuevo Consejero Municipal ante Coopelectric

El Municipio de Olavarría informó oficialmente que, a partir de la fecha, se encuentra en funciones el Escribano Daniel Oscar García como Consejero en representación del Municipio ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric).

El Escribano García se presentó formalmente en la reunión del Consejo de Administración realizada este miércoles, donde tomó posesión de su cargo y presentó la documentación correspondiente a su designación, representando de ahora en más al Municipio en las decisiones y actividades institucionales del organismo.

Daniel Oscar García es Escribano Público, Convencional Nacional, 1994, MC. Cuenta con una destacada trayectoria institucional, fue Tesorero del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos y Tesorero de la Caja de Previsión Social por tres ejercicios en ambos organismos.

Asimismo, posee experiencia previa en el cargo de Consejero, función que ya desempeñó en una gestión anterior, lo que respalda su idoneidad para asumir esta responsabilidad.

«La designación se enmarca en el compromiso del Municipio con la participación activa en los ámbitos de gestión de servicios públicos estratégicos para la comunidad, promoviendo la transparencia, el diálogo institucional y la representación de los intereses de los vecinos», dijeron desde el Municipio.

Agregaron, «la Municipalidad agradece la disposición del Escribano García para asumir este rol de alta responsabilidad, y reafirma su compromiso con la atención a las necesidades de la comunidad olavarriense.»