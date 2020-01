“El final del partido no tiene que opacar el resto”

Tras la victoria ante Atenas de Patagones, Gustavo Fernández y Tomás

Ligorria coincidieron en que Estudiantes tuvo buenos pasajes de juego

pero que hubo detalles que empañaron el triunfo.

Ya habían pasado unos minutos tras la chicharra final y el gesto adusto

de Gustavo Fernández indicaba que el entrenador de Estudiantes no había

terminado del todo conforme más allá de la victoria. “No quiero ser

injusto porque hoy no está para nada fácil ganar y sentir que jugas bien

para eso todavía falta bastante. No puedo estar enojado, estoy con una

sensación de que me hubiese gustado que termine mejor para gratificar lo

bien que habíamos jugados. Estoy muy conforme con el global del partido,

lo que pasa es que estamos con una carga extra de deseo, de ansiedad, en

la que me incluyo. Perdimos un partido, donde jugamos mal, y queríamos

tener otra versión y hoy fuimos otra versión. Se desdibujó en el final,

donde podemos hacer un poco mejor las cosas, ese tipo de

desconcentraciones hacen que uno salga embroncado pero tuvimos un

partidode 15-20 puntos arriba ante un equipo bueno, nos pasamos la

pelota ofensivamente y defensivamente ellos jugaron por donde queríamos

que jugarán.”

En ofensiva, lo mejor del Bataraz se vio en la segunda mitad del segundo

cuarto y durante el tercero que desde el perímetro apagó todos los

intentos de Atenas. Mientas que en defensa, el Lobito indicó “ellos

terminaron con 26 puntos en el primer tiempo y esas son cosas a remarcar

para bien pero estamos un poco exigentes porque habíamos terminado el

año con un rodaje muy bueno. Tenemos que tener esa paciencia para saber

que a veces no se juega bien”.

Para finalizar, Fernández agregó “Era muy importante ganar, pero también

era jugar un buen tiempo bien y eso fue lo que se plasmó en el juego de

hoy. Me fui enojado en el cierre del segundo cuarto y en el final del

partido, pero no tiene que opacar el resto”.

Por su parte, Tomás Ligorria, uno de los puntos altos de Estudiantes

ante Atenas expresó “No sé si nos hizo mal el receso… nos está faltando

el rodaje que veníamos teniendo por tener varios partidos seguidos pero

el equipo demostró carácter los dos partidos; en el primero jugando mal

casi lo ganamos y en este supimos sacar 20, nos falta pulir detalles, en

eso vamos a trabajar en la semana para ir a la gira lo mejor posible”.

El cordobés cree que uno de las cuestiones a trabajar es “en la presión…

porque hoy tuvimos muchas pérdidas ahí. Esto sirve para que

evolucionemos y corrijamos estos errores ahora antes de que lleguen las

fases más importantes”.

En el tercer parcial, Estudiantes sumó 23 puntos de los primeros 15

fueron desde los 6.75 y 6 desde la línea. “Nos cuesta hacerle llegar la

pelota a los internos, tenemos dos jugadores grandes pero se enfrentan a

jugadores de las mismas características. Es ahí cuando tenemos que

aportar lo nuestro Santiago (Arese) y yo desde nuestro lugar”.

Con respecto a la gira que se le viene al Bataraz (visita a Villa Mitre,

Atenas y Viedma) Ligorria comento: “tenemos unos días para preparar la

gira y hacer lo mejor posible. Físicamente estamos bien, venimos

entrenando con todo esperando a Jeremías (Sandrini) que se viene

recuperando bien, mientras tanto le damos confianza a Enzo (Machuca) que

nos está dando una mano. Estamos muy bien”.

