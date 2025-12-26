El Foro de Seguridad Rural respaldó una iniciativa para tipificar el “vandalismo rural” en el Código Penal

El Foro de Seguridad Rural Argentina (FOSERA) expresó su apoyo a la iniciativa legislativa presentada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que propone modificar el Código Penal para incorporar figuras penales específicas vinculadas a delitos que afectan a la producción agropecuaria.

Desde el Foro consideraron fundamental la creación de la figura de “vandalismo rural”, así como la actualización del delito de estrago, al entender que permitirán sancionar de manera más adecuada hechos reiterados como ataques a silobolsas, daños en establecimientos rurales y destrucción de bienes productivos.

En ese sentido, FOSERA sostuvo que la propuesta aporta herramientas jurídicas acordes a la gravedad de este tipo de delitos y contribuye a fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural. Además, señalaron que estas modificaciones permitirían prevenir el delito rural y proteger el trabajo, la inversión y el desarrollo de las comunidades del interior del país.

A través de un pronunciamiento difundido este 23 de diciembre, el Foro acompañó formalmente la iniciativa y exhortó a los legisladores nacionales a avanzar en su tratamiento y aprobación en el Congreso.

Desde FOSERA remarcaron que la problemática del delito rural requiere respuestas concretas del sistema legal y advirtieron sobre el impacto económico y social que generan estos hechos en la producción agropecuaria y en las economías regionales