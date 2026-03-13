El Foro Permanente de Discapacidad reclama que PAMI no paga y anuncia cese de actividades

Foto Ilustración

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad informó la grave situación que atraviesa el sector debido a la falta de pagos por parte de PAMI, Incluir Salud y Obras Sociales Nacionales.

Ante la ausencia de respuestas del Gobierno Nacional, las organizaciones convocaron a un cese de actividades para los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. La medida implica que escuelas, centros de día, centros terapéuticos y transportistas no brindarán servicios en reclamo por el pago inmediato de las prestaciones adeudadas.

En este contexto, se realizó una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires donde representantes de instituciones, activistas y familiares expusieron el impacto de la falta de financiamiento.

Adriana Salomone, de la Asociación de Padres DINAD, describió el escenario actual: «La situación es como un tren: la locomotora son el Estado y las obras sociales, que tienen que poner en marcha el motor con los recursos para sostener la asistencia. Si quienes tienen que pagar frenan el tren de golpe, todo el sistema se paraliza».

Salomone explicó que muchas instituciones dependen casi exclusivamente de estos ingresos. «En nuestro caso, el 50% de la facturación corresponde a PAMI y un 30% a Incluir Salud. Ninguno de los dos pagó diciembre. Hoy no podemos pagar salarios», advirtió. También señaló el riesgo que corren las personas que viven en hogares permanentes y no tienen familia.

Por su parte, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente, indicó que muchas instituciones no cobran desde octubre o noviembre de 2025. «Sin ingresos las instituciones no pueden hacer frente a salarios, insumos, alimentación o servicios básicos. Frente a esto hay un gran silencio de parte de Incluir Salud, PAMI y las pensiones no contributivas», afirmó.

El activista Jony De La Silla remarcó que sin prestaciones las personas con discapacidad no pueden sostener su vida cotidiana. Asimismo, la actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, advirtió que el sistema se encuentra «asfixiado» y cuestionó la falta de respuestas estructurales.

Desde el Foro Permanente y las organizaciones miembro exigieron al Gobierno Nacional el pago urgente de las prestaciones para garantizar la continuidad de servicios esenciales en todo el país.