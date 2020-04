“El hambre no entiende tu retraso”, duro comunicado de la Mesa de Emergencia

La Mesa de Emergencia hace referencia a la entrega del SAE de parte de las autoridades municipales.

La Mesa de Emergencia de Olavarría emitió este miércoles un durísimo comunicado con críticas a la gestión Municipal respecto al manejo del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

En el comunicado, que titulan “El hambre no entiende tu retraso, desde la Mesa de Emergencia expresan “la incertidumbre sobre la arbitrariedad con la que el equipo municipal viene manejando la entrega SAE.”

Al mismo tiempo indica que eso “dejó demostrado que no era solo una inquietud de esta Mesa de Emergencia y todas las organizaciones sociales que la componemos, sino que también lo es del sindicato local de SUTEBA que días atrás íntimo públicamente al municipio a dar respuestas.”

El comunicado sostiene: “hoy, podemos esgrimir que no estábamos planteando ningún reclamo incoherente ni descabellado y esto lo confirma la sorpresiva aparición de autoridades provinciales en nuestra ciudad para la reunión de UEGD, (Unidad Educativa de Gestión Distrital), dónde las autoridades municipales brillaron por su ausencia, demostrando una vez más su desinterés en el tema de la asistencia alimentaria a chicos y chicas que – hasta antes de la cuarentena – comían en comedores escolares.”

Remarcan luego que Andrés Capuano (Director Provincial del SAE) “visitó la ciudad ya que su preocupación, acerca de la utilización de los fondos entregados a Olavarría por la Provincia (poco más de 19 millones de pesos), crece debido a que los días pasaron y las más de 12000 bolsas de alimentos siguen sin ser entregadas mientras nuestros niños se alimentan a torta frita y el funcionario municipal, Diego Robbiani asegura que “la ciudad está en orden”.

La Mesa de Emergencia indica “las consecuencias de entregar la mercadería 12 días más tarde es irreversible, sepan que no se vuelve de haber pasado hambre, por más que un buen día se pueda volver a comer, no se vuelve de no haberse alimentado de manera correcta durante más de 10 días, queremos que lo sepan para las futuras “gestiones” de alimentos, y también apelamos a que incorporen a su ser, un valor base en estos tiempos donde tienen la responsabilidad política de acompañar a las familias que necesitan asistencia, conozcan el alcance del valor de la empatía,(ponerse en el lugar del otro),es necesario para que no vuelvan a responder con la liviandad y el desinterés con el que responden hoy cuando nos dicen, “nos demoramos un poco, pero mañana ya estamos entregando.”

Al mismo tiempo también dedican un párrafo a las autoridades del Consejo Escolar.

“Son quienes deben bregar por controlar y denunciar estás faltantes y estás demoras, pero hasta ahora nada han dicho”, dicen.

Luego exponen una serie de posibles gastos superiores a los programados tomando como referencias declaraciones del Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani.

Sobre el final indican: “una vez más, volvemos a hacer un llamado de atención, a todo el arco político de la ciudad, a que reflexionen sobre su rol en este contexto, y que tengan una acción responsable que les permita convocar a las organizaciones sociales de la ciudad, para conocer la realidad social a la que quizás, ustedes no tengan acceso, consideramos sería conveniente ya que, esta situación va para largo y se va a necesitar más que un spot de campaña del tipo “mesa de contención social”, o “comisión de reactivación económica y social”, se va a necesitar de la acción concreta del poder político, pero también de quienes contamos con la experiencia y la permanencia en el territorio y tenemos una respuesta de trabajo madura para trabajar en conjunto, porque hoy las familias olavarrienses lo necesitan.”

