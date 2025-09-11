El HCD declaró “Vecina Destacada” a la doctora olavarriense Soledad Arbío por su trayectoria en el Hospital Garrahan

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizó este jueves la 12° sesión ordinaria en el recinto ubicado en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO). La jornada comenzó con un emotivo reconocimiento a la Doctora María Soledad Arbío, distinguida como “Vecina Destacada” por su destacada trayectoria profesional, académica y social en el Hospital Garrahan.

Al presentar el proyecto impulsado por el bloque Unión por la Patria, la concejal Telma Cazot destacó: “Soledad tuvo un rol fundamental en el equipo que recientemente realizó una intervención intrauterina en el Hospital Garrahan que fue una verdadera hazaña de la salud pública argentina”.

La profesional olavarriense fue noticia recientemente a nivel nacional e internacional por encabezar un equipo multidisciplinario que realizó una histórica cirugía intrauterina para tratar una espina bífida, marcando un hito en la medicina fetal y en la salud pública argentina. Este procedimiento, el primero realizado completamente en un hospital público del país, mejora significativamente la calidad de vida de los niños y niñas afectados, y coloca a la Argentina en la vanguardia de los tratamientos intrauterinos para defectos congénitos.

La Doctora Soledad Arbío nació en Olavarría, creció en el barrio Villa Floresta y egresó del Colegio Cáneva. Se graduó de médica en la Universidad de La Plata, realizó su residencia en pediatría en el Hospital Sor María Ludovica y desde hace 16 años se desempeña en el Hospital Garrahan, donde actualmente es Jefa de Clínica del Área de Terapia Intensiva Neonatal.

“Además de su gran formación, Soledad se destaca por su compromiso. Ella siempre se manifiesta a favor del acceso equitativo a la salud, sin importar la condición social de las personas. Además, sus compañeros la destacan por su humildad, su humanidad y su gran vocación por el trabajo en equipo, todos atributos que merecen el reconocimiento de este cuerpo”, agregó Cazot.

El reconocimiento para Arbío resalta su vasta formación académica, su rol como Subdirectora de la Carrera de Médico Especialista en Neonatología de la UBA en el Garrahan, y su participación en proyectos de investigación reconocidos por la Sociedad Argentina de Investigación Clínica.

Otros proyectos aprobados

Durante la misma sesión, el HCD aprobó por unanimidad la declaración de Interés Legislativo Municipal del 3° Congreso Educativo Regional, realizado en Olavarría y centrado en temáticas como alfabetización, salud mental y nuevos formatos educativos, entre otras.

Finalmente, se aprobó por iniciativa del bloque Juntos por Olavarría un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que gestione la construcción de una rampa de acceso en el ingreso a la Escuela Primaria N°6, ubicada en Avenida Alberdi y Avenida de los Trabajadores, a fin de garantizar la accesibilidad para toda la comunidad educativa.