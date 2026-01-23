“El hospital de Sierras Bayas hoy funciona como una Sala de Atención Primaria”

Concejales de La Libertad Avanza de Olavarría recorrieron el hospital municipal de Sierras Bayas y difundieron un mensaje crítico a través de sus redes sociales, en el que cuestionaron el actual funcionamiento del establecimiento sanitario.

En el posteo, los ediles afirmaron que “el hospital de Sierras Bayas es una realidad que el Municipio no quiere aceptar” y señalaron que, tras haber sido desmantelado durante la pandemia, “hoy funciona como una Sala de Atención Primaria”.

Según indicaron, el centro de salud “no tiene internación, no cuenta con sala de rayos y no dispone de una ambulancia en condiciones óptimas”, lo que, a su entender, limita de manera significativa la capacidad de respuesta ante situaciones de mayor complejidad.

Desde el espacio político remarcaron que continuarán visibilizando la situación sanitaria local y sostuvieron: “Desde La Libertad Avanza vamos a mostrar siempre la verdadera realidad al vecino”.