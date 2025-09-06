Fray Jorge Peixoto fue protagonista del último episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

La charla pasó por distintas instancias y momentos, aunque fue inexorable hablar del Papa Francisco, el Papa argentino muerto este año.

«El legado del Papa Francisco no anula el pontificado del Papa León, lo enriquece», dijo Fray Jorge y agregó, «yo creo que el Papa León la tiene clara, y está haciendo una articulación entre algunos avances que hizo Francisco y un grupo que quedó muy atrás. El Papa León se dio cuenta que en este momento tiene que ayudar a estos conservadores que quedaron atrás a empezar a soñar el paradigma que propuso Francisco que es: fraternidad todos, que nadie quede afuera, iglesia que peregrina con otros.»

Agregó Fray Jorge, «Papa León tomó una frase: un mundo sin armas y que se desarma. Seguir hablando de un mundo sin guerras, mientras nos preparamos para otra guerra, es una mentira. La producción de armas nunca para y entonces vas a inventar una guerra en cualquier momento. El Papa León, y esto no lo había dicho nunca el Papa Francisco, dice sin armas y desarmándonos, con estas dos palabritas recupera todo el pensamiento de Francisco.»

«El Papa León va a consolidar un proyecto sin dejar a los conservadores afuera, el Papa Francisco estaba muy enfatizado en una propuesta. En el último sínodo, el Papa Francisco concilió. El Papa Francisco que vivimos en los últimos años no es el de 2013, hizo un pontificado único, brillante. Dejó líneas muy importantes en la Iglesia, que no se volverá atrás», dijo Fray Jorge.

Entrevista completa