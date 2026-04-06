El Municipio avanza con obras hidráulicas y mejoras viales en distintos barrios

El Municipio de Olavarría continúa con trabajos de hidráulica y tareas de mantenimiento y mejora del trazado vial en distintos puntos del Partido. Las intervenciones se llevan adelante con coordinación y recursos de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En ese marco, se destacan las labores de apertura, limpieza y rectificación de canales en el extremo norte del casco urbano, en la zona que comprende los barrios Perito Moreno, Matadero Municipal y Belén.

Durante el último fin de semana se desplegó un dispositivo sobre el canal ubicado de manera paralela a las vías, en el tramo comprendido entre las calles 130 y 154. Este lunes, las tareas avanzaron sobre esas arterias en dirección hacia Aguilar.

En paralelo, se realizaron trabajos de mejora en calles sin pavimentar en los barrios Isaura, Pickelado e Ituzaingó Sur.

Por último, se informó que en la avenida Ituzaingó, en el cruce con Coronel Suárez, se inició una obra de reparación de una losa de hormigón.