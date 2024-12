El Municipio brinda consejos para una alimentación segura en las fiestas

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo son un momento especial para el encuentro con familiares, amigos y otros seres queridos, en donde los alimentos cumplen un rol muy importante en el festejo.

Desde la Dirección de Bromatología del Municipio se indica que resulta fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones para que los platos que forman parte de nuestras celebraciones sean seguros y saludables.

Cuando preparamos los menús festivos con prácticas seguras estamos contribuyendo a prevenir que los microorganismos patógenos, que causan Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), lleguen a los alimentos y enfermen a los comensales.

Recomendaciones

Planificá las compras: realizá un listado de los alimentos que necesitas comprar, teniendo en cuenta si contás con suficiente espacio para almacenar aquellos que requieren refrigeración.

Seleccioná el establecimiento donde realizar tus compras: considerá que se encuentre habilitado, en orden y con una correcta limpieza de las instalaciones en general, como así también la higiene del personal.

Dejá los productos perecederos para el final: en el carrito de compras, colocá primero los productos no alimenticios y los alimentos no perecederos y por último, los alimentos fríos y congelados, tales como carnes, aves, pescados y lácteos.

Conservá la cadena de frío: guardá los alimentos perecederos en heladera, congelador o freezer ni bien llegues a tu casa.

Observá la fecha de vencimiento de los productos. No compres productos sin fecha de vencimiento, marca o número de registro.

No compre productos cuyos envases se encuentren dañados.

Recordá siempre lavar tus manos con agua y jabón antes y durante la preparación de alimentos, especialmente luego de tocar carnes crudas.

Evitá preparar alimentos con demasiada anticipación.

Evitá la contaminación cruzada: en la heladera, guardá todos los alimentos en recipientes cerrados con tapa, colocá los alimentos listos para consumir (como las ensaladas y carnes cocidas) en los estantes superiores, las carnes crudas en estantes inferiores.

Descongelá los alimentos en la heladera, nunca a temperatura ambiente. Recordá no volver a congelar un alimento que ya fue descongelado.

Evitá dejar los alimentos preparados a temperatura ambiente por más de dos horas. Mantenelos refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente aquellos con rellenos, crema y/o mayonesa.

Si vas a trasladar alimentos, utilizá recipientes térmicos para mantener las preparaciones frías bien refrigeradas.

Si sobran alimentos preparados, podés guardarlos en la heladera para consumirlos dentro de las 48hs. Descartá aquellos alimentos que estuvieron expuestos a temperatura ambiente por más de 2 horas.

