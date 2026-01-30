El Municipio infraccionó a líneas de colectivos por incumplir las frecuencias

La municipalidad de Olavarría informó que se iniciaron actuaciones administrativas tras detectar diversas irregularidades en el servicio de transporte público de pasajeros. Los controles, que incluyen a colectivos, taxis y remises, buscan verificar el cumplimiento de los contratos y las normativas vigentes.

Las tareas de inspección son ejecutadas por la Coordinación de Transporte, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana. Según se detalló, los operativos se refuerzan en las «horas pico» para constatar que las líneas del servicio urbano respeten las frecuencias de recorrido.

En este contexto, se labraron tres actas de constatación contra diferentes líneas de colectivos por no cumplir con los horarios y frecuencias establecidas en las Ordenanzas Municipales 4356/18 y 4367/19.

Taxis y Remises también inspeccionados.

Además de las infracciones al transporte mayorista, los inspectores detectaron autos particulares que funcionaban como remises sin tener la habilitación correspondiente, violando la Ley Nacional de Tránsito 24.449. También se realizaron controles sobre el uso de las paradas exclusivas de taxis para evitar ocupaciones indebidas.

Todas las actas labradas fueron derivadas al Juzgado de Faltas Municipal y a la Subsecretaría de Asuntos Legales para que sigan el curso administrativo y se determinen las sanciones.