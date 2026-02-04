El municipio inicia la depuración de historias clínicas de pacientes fallecidos entre 1994 y 2015

La Municipalidad de Olavarría puso en marcha un proceso de depuración de historias clínicas pertenecientes a personas fallecidas en el periodo comprendido entre los años 1994 y 2015. La medida se basa en la normativa nacional vigente y el decreto local 4361/25.

Ante este inicio de limpieza de archivos, los familiares o derechohabientes de los titulares de estas historias clínicas tienen la posibilidad de solicitar el acceso, retiro o conservación de la documentación.

Cómo realizar el trámite

Quienes deseen recuperar los registros médicos deberán completar un formulario online para coordinar el retiro de los papeles a través del Archivo Central de Historias Clínicas del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».

La nómina de las historias clínicas alcanzadas por esta medida se puede consultar en la sección de «Documentos Públicos» del sitio web oficial del Municipio. Plazos: Los interesados tienen un tiempo límite de 90 días corridos a partir de ahora para realizar la presentación.

Una vez vencido ese plazo, si no se registran pedidos o reclamos formales, el centro de salud procederá a la destrucción o depuración definitiva de los archivos correspondientes a ese periodo.