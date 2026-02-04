El municipio inicia la depuración de historias clínicas de pacientes fallecidos entre 1994 y 2015
La Municipalidad de Olavarría puso en marcha un proceso de depuración de historias clínicas pertenecientes a personas fallecidas en el periodo comprendido entre los años 1994 y 2015. La medida se basa en la normativa nacional vigente y el decreto local 4361/25.
Ante este inicio de limpieza de archivos, los familiares o derechohabientes de los titulares de estas historias clínicas tienen la posibilidad de solicitar el acceso, retiro o conservación de la documentación.
Cómo realizar el trámite
Quienes deseen recuperar los registros médicos deberán completar un formulario online para coordinar el retiro de los papeles a través del Archivo Central de Historias Clínicas del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».
- Consulta del listado: La nómina de las historias clínicas alcanzadas por esta medida se puede consultar en la sección de «Documentos Públicos» del sitio web oficial del Municipio.
- Plazos: Los interesados tienen un tiempo límite de 90 días corridos a partir de ahora para realizar la presentación.
Una vez vencido ese plazo, si no se registran pedidos o reclamos formales, el centro de salud procederá a la destrucción o depuración definitiva de los archivos correspondientes a ese periodo.