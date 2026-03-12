El Municipio licita la obra de ampliación y reforma del edificio de la Escuela Secundaria 12 y Primaria 24

En la mañana del miércoles 1 de abril se llevará a cabo en el Palacio San Martin la apertura de cotizaciones para la licitación pública 07/26, que contempla la realización de diversos trabajos de ampliación y reforma del edificio donde funcionan la Escuela Secundaria N° 12 y la Escuela Primaria N° 24. Desde el Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, se diseñó un proyecto de obra con un presupuesto superior a los 300 millones de pesos, que ratifica el compromiso con la educación pública, buscando garantizar condiciones óptimas de aprendizaje pero también labor para el personal docente, auxiliar y administrativo.

Se trata del inmueble ubicado sobre Vélez Sarsfield, entre Amparo Castro y Aguilar, frente al barrio Amparo Castro de Olavarría.

Las obras contemplan, por un lado, la ampliación del establecimiento. Tal es así que en el sector de secundaria se adicionarán 2 aulas, 4 oficinas, circulación y sanitario. Se trata de espacio aproximado total 175m2.

En cuanto al sector de primaria, se ampliará y reformará, además de incorporar un área de depósito.

Vale destacar además que se contempla, entre otras tareas, trabajos de pintura, impermeabilización, instalación eléctrica y de gas, y recambio de aberturas. El presupuesto oficial es de $316.385.000.